Ülkü Ocakları'ndan Tercih Robotu Desteği - Son Dakika
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Ülkü Ocakları'ndan Tercih Robotu Desteği

04.08.2025 11:26
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Ülkü Ocakları, üniversite tercihinde gençlere 'tercih robotu' ile destek sunuyor.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocaklarının üniversite tercihi yapacak gençler için geliştirdikleri "tercih robotu"nu bu yıl da öğrencilerin kullanımına açtıklarını söyledi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ülkü Ocaklarının sadece siyaset alanında değil, sosyal projelerle de kamu yararına yönelik çalışmalarda bulunduğunu belirtti.

Üniversite tercihi döneminde gençlere katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri "tercih robotu" uygulamasının bu yıl da kullanımda olduğunu bildiren Yıldırım, "Gençlerimiz üniversiteleri gezerek tercihlerini yapıyor. Ülkü Ocaklarımız da gençlerin bu süreçte doğru karar vermelerine yardımcı olmak için bir tercih robotu yazılımı geliştirdi. Bu yazılıma internet üzerinden ücretsiz erişilebiliyor. Ayrıca, birçok il ve ilçede kurduğumuz tercih stantlarında yüz yüze destek veriyoruz." dedi.

Yıldırım, "ulkuocaklari.org.tr" internet adresinden erişime açılan "tercih robotu" ile puan ve başarı sırasına göre filtreleme yapıldığını söyledi.

"Hedefimiz 100 üniversitede 100 teknoloji kulübü kurmak"

Ülkü Ocaklarının teknolojik alandaki faaliyetlerine de değinen Yıldırım, AR-GE birimi öncülüğünde kurulan Teknoloji Merkezinde önemli çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.

Yıldırım, "Bu merkezimizde insansız hava araçlarından akıllı otomobillere, enerji depolama sistemlerinden yapay zekaya kadar birçok alanda proje geliştiriyoruz. Üniversite teşkilatlarımızda kurduğumuz teknoloji kulüpleriyle bu çalışmaları daha da yaygınlaştırıyoruz. Hedefimiz, 100 üniversitemizde 100 teknoloji kulübü kurmak. Şu ana kadar 40 üniversitemizde bu hedefi gerçekleştirdik." bilgilerini paylaştı.

Kurulan teknoloji kulüplerinin elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kaan Teknoloji Kulübümüz, ODTÜ VTOL yarışmasında dikey kalkış yapabilen İHA modeliyle birincilik elde etti. İki hafta önce Amerika'da düzenlenen ve dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan SUAS'a katıldılar. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin 'Türkkan' ismini verdiği dron ile orada önemli bir temsiliyet sağladılar. Yine Trabzon'daki Arsal Teknoloji Kulübümüz de ODTÜ'deki yarışmada bu hafta önemli bir başarı elde etti. Gelecek mayıs ayı içerisinde 100 Teknoloji Kulübümüzün 100 projesiyle Teknoocak adı altında bir teknoloji festivali düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu teknoloji festivalinde arkadaşlarımız yapmış oldukları çalışmaları Türkiye'ye tanıtacak. Etkinlik bu alanda yatırım yapmak isteyenlere de bir sunum niteliğinde olacak."

"Sadece diploma yeterli olmuyor"

Ülkü Ocaklarının bu çalışmalarda multidisipliner bir yaklaşımla hareket ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Sağlık, hukuk, mühendislik gibi farklı alanlardaki öğrencileri bir araya getirerek kendi branşlarında projeler geliştiriyoruz. Bu projelerde 5 bin mühendislik öğrencisinin yer almasını hedefliyoruz. Gençlerimize üniversitedeyken projelerle hayatlarını şekillendirme fırsatı sunmak istiyoruz." diye konuştu.

Gençlerin üniversiteden mezun olduktan sonra karşılaştıkları istihdam sorununa da çözüm bulmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım, "Sadece diploma yeterli olmuyor. Eğer öğrenciler projelerde yer almaz ve kendilerini geliştirmezse iş bulmakta zorlanıyorlar. Biz bu anlamda gençlerimize imkan sunarak, Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlayacak projelerin ortaya çıkacağına inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Ahmet Yiğit Yıldırım, Teknoloji, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ülkü Ocakları'ndan Tercih Robotu Desteği - Son Dakika

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