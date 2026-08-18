Ultraslan Lideri Uyuşturucu Testinde Pozitif Çıktı

GALATASARAY'ın taraftar gruplarından Ultraslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin (Muzaffer)'in uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Ağustos günü'ev hapsi' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Galatasaray'ın taraftar gruplarından Ultraslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin (Muzaffer)'in uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede, Şirin'in saç örneğinde 'amfetamin' ve 'metamfetamin' maddesi tespit edildi.