Ulu Cami 2026'da Yeniden Açılacak

Kilis'in önemli tarihi eserlerinden olan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Ulu Cami'nin onarım çalışmalarının ardından gelecek yıl yeniden ibadete açılması planlanıyor.

Memlüklüler döneminde 1300'lü yıllarda inşa edilen yapı, depremler sonrası ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, caminin özgün kimliğinin korunarak yapının depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla restorasyon çalışması başlatıldı.

Çalışmalar çerçevesinde caminin minaresi ve iç mekandaki kemer yapıları sökülerek taşlar tek tek numaralandırıldı. Hasarlı taşlar ayrıştırılarak özel bir alanda koruma altına alındı.

Özüne uygun restore edilen ve 2026 yılı içerisinde tamamlanacak caminin cemaatle buluşturulması hedefleniyor.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, AA muhabirine, depremlerde hasar alan ve restorasyonu tamamlanan Kesik Minare, Kürtler ve Kör İmam camilerinin geçtiğimiz aylarda ibadete açıldığını söyledi.

Depremde 22 tarihi eser hasar aldı

Restorasyonda hem yapının tarihi dokusunu korumayı hem de yapıyı depreme karşı daha dayanıklı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Tunç, "Kilis'teki ağır hasar alan 22 eserin ihalesi depremden sonra hızlı bir şekilde yapıldı. Restorasyonu biten 3 camimiz geçtiğimiz aylarda ibadete açıldı. Bunların yanında bir de Salih Ağa Çeşmesi'nin restorasyonu bitti ve hizmet vermeye başladı. Önümüzdeki günlerde Çalık Camisi'nin restorasyonu bitecek ve camimiz açılacak inşallah. Diğer eserimizin de restorasyonu devam ediyor." dedi.

Ulu Cami'nin depremden ağır hasar alan eserler arasında olduğunu aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Ulu Camimiz minareden şerefiyeye kadar hasarlıydı ve şerefiyenin üzerinden itibaren geleneksel kenet sistemiyle yapıldı, bitirildi ve şu anda minare tamamlandı. Cami içerisinde sıva raspaları yapıldı. Çatı kaldırılarak, çatı üzerindeki tonozlarda çalışmalar yapılıyor. Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda statik güçlendirme yapılarak eser inşallah gelecek nesillere daha sağlıklı, daha güvenli bir şekilde restorasyonu yapılarak aktarılmış olacak."