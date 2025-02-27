Ulu Cami Ramazan'a Hazırlandı - Son Dakika
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Ulu Cami Ramazan'a Hazırlandı

Siirt'teki Ulu Cami, ramazan öncesi temizlendi ve ibadet için hazır hale getirildi.

27.02.2025 12:16
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Siirt'te Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ve 896 yıl önce inşa edilen ata yadigarı Ulu Cami, "on bir ayın sultanı" ramazana hazır hale getirildi.

Girişindeki kitabeye göre 1129'da inşa edilen ve yıllara meydan okuyan ecdat yadigarı Ulu Cami'de, ramazanda vatandaşların huzurlu şekilde ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için temizlik yapıldı.

İslam dininin manevi havasını yaşatan camide dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi, halılar yıkandı, elektrik ve ses sistemlerine bakım yapıldı.

Tarihi Ulu Cami imamı Nezir Obut, AA muhabirine, İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği mübarek ramazan ayına kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Ulu Cami'de hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Obut, şöyle konuştu:

"Ramazan boyunca camimizde her gün öğle namazından sonra mukabeleler okunacaktır. Diğer vakitlerde de vaazlar verilecek. Yatsı namazından sonra da teravih namazı ifa edilecektir. Camimizin halıları yıkandı, elektrik aksamları elden geçirildi. Ses sistemi ve bahçe düzenlemesi de tamamlanarak camimiz hazır hale getirilmiştir. Mübarek ramazan ayının ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ederiz."

Caminin Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı yerlerinden de ziyaretçiye ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Obut, ramazan ayında ziyaretçi sayısında artış olduğunu anlattı.

Obut, "Mübarek ramazan içerisinde yoğunluk daha fazla artacağını bildiğimiz için bu konularla ilgili bütün tedbirlerimizi aldık ve camimizi hazır hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Rauf Zamur da İstanbul'dan geldiğini ve camiyi ziyaret ettiğini dile getirdi.

Bu eserin görülmeye değer olduğunu belirten Zamur, "Çok güzel bir cami. Selçuklulardan kalma bir camidir. Ramazan ayında buranın ayrı bir atmosferi var." dedi.

Erdal Karadeniz ise ramazan ayında bu camide vakitlerini değerlendirmeye çalıştıklarını anlattı.

"Herkesin bu camiyi görmesi gerekiyor. Manevi ve huzur veren bir havası var. Allah bizlere burada nice ramazan aylarına kavuşmayı nasip etsin." diyen Karadeniz, herkesin ramazanını tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ulu Cami Ramazan'a Hazırlandı - Son Dakika

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