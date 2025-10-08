Uludağ'da beklenen yağış geldi! İlk kar taneleri düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uludağ'da beklenen yağış geldi! İlk kar taneleri düştü

Haberin Videosunu İzleyin
Uludağ\'da beklenen yağış geldi! İlk kar taneleri düştü
08.10.2025 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Uludağ\'da beklenen yağış geldi! İlk kar taneleri düştü
Haber Videosu

Uludağ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gün içerisinde karla karışık yağmura dönüşse de akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başladı.

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Uludağ'da tatlı bir heyecan yaşanıyor. Ekim ayının ilk günlerinde beklenen yağış Uludağ'da kapıyı çaldı.

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, sabahın erken saatlerinde kar sürprizi ile beyaz örtüye büründü.

İLK KAR TANELERİ DÜŞTÜ

Karla karışık yağmurun ardından kısa süreli etkili olan kar yağışı, bölgeyi kışa hazırlayan ilk işaret oldu. Turizm merkezindeki otellerde de hazırlıklar başladı.

Meteoroloji verilerine göre, Uludağ'da hava sıcaklığı gün içinde en yüksek 6, en düşük 5 derece olarak ölçüldü. Yağışın karla karışık yağmur şeklinde devam ettiği bölgede, bugün ve yarın sağanak bekleniyor. 10 Ekim itibarıyla parçalı bulutlu bir hava öngörülürken, önümüzdeki bir hafta boyunca yeni bir kar yağışı beklenmiyor.

ERKEN GELEN KAR HEYECANLA KARŞILANDI

Geçtiğimiz yıl sezon öncesi ilk kar 17 Ekim'de düşmüştü. Bu yıl ise kar, 8 Ekim sabahı Uludağ zirvesini selamladı. Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlaması bekleniyor. Turizmciler ve doğa tutkunları için umut verici bir gelişme olan bu erken kar yağışı, Uludağ'ın kış sezonuna hazırlık sürecini hızlandırdı. Az sayıdaki otel işletmecileri, rezervasyon taleplerinin artmasını bekliyor.


Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Uludağ, Turizm, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludağ'da beklenen yağış geldi! İlk kar taneleri düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB, ihalesini gerçekleştirdiği 250 taksi plakasından 63’ünü sattı İBB, ihalesini gerçekleştirdiği 250 taksi plakasından 63'ünü sattı
Kütahya’da imitasyon altın satışı yasaklandı Kütahya'da imitasyon altın satışı yasaklandı
İngiltere Filistin’i tanıdı ama, İsrail’e silah satışı rekor kırdı İngiltere Filistin'i tanıdı ama, İsrail'e silah satışı rekor kırdı
Galatasaray’dan beklenmedik Mauro Icardi kararı Galatasaray'dan beklenmedik Mauro Icardi kararı
Resmen rezillik Yapımı yılan hikayesine dönen yurtta öğrenciler perişan Resmen rezillik! Yapımı yılan hikayesine dönen yurtta öğrenciler perişan
İspanyollar duyurdu: Real Madrid’in yeni komutanı Arda Güler İspanyollar duyurdu: Real Madrid'in yeni komutanı Arda Güler
Görüşmeler başladı Zeki Çelik imzayı atıyor Görüşmeler başladı! Zeki Çelik imzayı atıyor
Potanın Perileri’nin Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası’ndaki rakipleri belli oldu Potanın Perileri'nin Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası'ndaki rakipleri belli oldu

18:24
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek
18:17
İstanbul’da kaybeden Liverpool, Galatasaray’ın yıldızına göz dikti
İstanbul'da kaybeden Liverpool, Galatasaray'ın yıldızına göz dikti
17:46
Yavuz Bingöl, Bahçeli’nin makamında saz çalıp türkü söyledi
Yavuz Bingöl, Bahçeli'nin makamında saz çalıp türkü söyledi
17:16
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik konser soruşturmasında 14 sanık hakkında iddianame
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 14 sanık hakkında iddianame
16:31
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın
16:26
Kılıçdaroğlu’ndan İsrail’e gözdağı: Üç vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir
Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e gözdağı: Üç vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir
15:56
Görüntü Türkiye’den: Kocasını kafede başka bir kadınla otururken yakaladı
Görüntü Türkiye'den: Kocasını kafede başka bir kadınla otururken yakaladı
15:30
Meyve diyetiyle 20 kiloya kadar düşen sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti
Meyve diyetiyle 20 kiloya kadar düşen sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2025 18:42:19. #7.12#
SON DAKİKA: Uludağ'da beklenen yağış geldi! İlk kar taneleri düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.