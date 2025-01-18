Uludağ\'da Kayakçılar Çarpıştı, İki Yaralı

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KIŞ turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da 2 kayakçı, kayak yaptıkları sırada çarpıştı. Yaralanan kayakçılar, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da, sömestir tatili ve hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da bugün 1'inci Oteller Bölgesi'nde kayak yapan 2 kişi çarpıştı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinin yakınında bulunan JAK ekipleri yaptı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Bursa'daki devlet hastanelerine gönderildi. Uludağ Jandarma Karakolu ekipleri henüz isimleri belirlenemeyen yaralıların kazasıyla ilgili inceleme başlattı.

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