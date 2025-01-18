KIŞ turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da 2 kayakçı, kayak yaptıkları sırada çarpıştı. Yaralanan kayakçılar, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da, sömestir tatili ve hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da bugün 1'inci Oteller Bölgesi'nde kayak yapan 2 kişi çarpıştı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinin yakınında bulunan JAK ekipleri yaptı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Bursa'daki devlet hastanelerine gönderildi. Uludağ Jandarma Karakolu ekipleri henüz isimleri belirlenemeyen yaralıların kazasıyla ilgili inceleme başlattı.
FOTOĞRALFI
Son Dakika › Güncel › Uludağ'da Kayakçılar Çarpıştı, İki Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?