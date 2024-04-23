Uludağ'da vatandaş tilkiyi elleriyle besledi - Son Dakika
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Uludağ'da vatandaş tilkiyi elleriyle besledi

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Uludağ'da tilkiyi elleriyle besleyen bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti. Tilkiyi gören vatandaş, sevimli hayvanı yiyecek olmadığı için ayranla besledi ve susuzluğunu giderdi. Aç kalan tilki, Uludağ yolunda araçların önüne geçerek ilgi odağı oldu.

23.04.2024 11:10
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Uludağ'da vatandaş tilkiyi elleriyle besledi

BURSA - Uludağ'da tilkiyi elleriyle besleyen vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Uludağ'da yola inen tilkiyi gören vatandaş, sevimli hayvanı elleriyle besledi. Yanında yiyecek olmadığı için tilkinin ayranla susuzluğunu gideren vatandaş o anları kamerası ile çekerek kayda aldı. Aç kaldığı için yoldan geçen araçların önüne geçen Tilki Uludağ yolunda ilgi odağı oldu.

Uludağ\'da vatandaş tilkiyi elleriyle besledi
Kaynak: İHA

Uludağ, Hayvanlar, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludağ'da vatandaş tilkiyi elleriyle besledi - Son Dakika

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