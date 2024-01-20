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Uludağ'da yoğun sis ve kar kalınlığı ziyaretçi akınına neden oldu - Son Dakika
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Uludağ'da yoğun sis ve kar kalınlığı ziyaretçi akınına neden oldu

Uludağ, okulların yarıyıl tatilinin ilk gününde yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Günübirlikçilerin yoğunluğuyla birlikte kayak ve kızak pistleri dolup taştı. Yoğun sis nedeniyle telesiyejler kapalı tutuldu ve çoğunlukla acemiler kayak yaptı. Bölgede görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Uludağ'da eğlenceli vakit geçiren ziyaretçiler, soğuk ve sisli havaya rağmen keyifli olduklarını belirtti.

Uludağ\'da yoğun sis ve kar kalınlığı ziyaretçi akınına neden oldu
20.01.2024 - 14:05,
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Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ, okulların yarıyıl tatilinin ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Günübirlikçilerin yoğunluğu daha da artırdığı, kar kalınlığının 37 santimetreye ulaştığı Oteller Bölgesi'ndeki kayak ve kızak pistleri adeta dolup taştı.

Bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle telesiyejlerin kapalı tutulduğu Uludağ'daki pistlerde çoğunlukla acemiler kayak keyfi yaşadı.

Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü bölgede, bazı kayakseverler zirvedeki tesislere yürüyerek çıkıp kayak yaptı.

Ağırlıklı olarak günübirlikçilerin doldurduğu pistlerde bazı ziyaretçiler öğretmenler eşliğinde kayak öğrenirken, özellikle çocuklar poşetlerle kaydı.

"Yoğun sis var ama her şey çok güzel"

İstanbul'dan ailesi ve akrabalarının bulunduğu 15 kişilik grupla gelen Pınar Kaya, AA muhabirine, Uludağ'da çok eğlendiklerini söyledi.

Tatilin ilk gününü karın keyfini çıkararak geçirdiklerini belirten Kaya, "Uludağ çok güzel, çok keyifli geçiyor. Biraz üşüyoruz ama azıcık ısınıp sonra eğlenmeye devam ediyoruz. Yoğun sis var ama her şey çok güzel." dedi.

Melek Öztürk de İstanbul'dan 18 kişilik grupla Uludağ'a geldiğini ifade ederek, "Biraz soğuk ve sisli ama eğlenceli geçiyor. Uludağ'a ilk kez geliyorum, çok beğendik. Burada bir gece konaklayıp döneceğiz. Bol bol kayıp eğleniyoruz." diye konuştu.

İlkokul öğrencisi Esila Ekemen ise başarı belgesi aldığı için babasının kendisini Uludağ'a getirerek sürpriz yaptığını, kızakla kayarak eğlenceli vakit geçirdiğini anlattı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 13, en yüksek sıfırın altında 2 derece ölçüldü.

Kaynak: AA
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