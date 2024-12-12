Uludağ'da Yılbaşı Öncesi Kar Yağışı - Son Dakika
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Uludağ'da Yılbaşı Öncesi Kar Yağışı

Uludağ'da kar yağışıyla beyaza bürünen oteller bölgesi, tatilcileri sevindiriyor.

12.12.2024 22:10
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Uludağ beyaza büründü

Yılbaşı öncesi tatilcilerin yüzü güldü

BURSA - Kış turizminin merkezlerinden Uludağ'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Oteller bölgesi beyaza bürünürken, kar kalınlığı 4 santimetre olarak ölçüldü.

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ile Bursa'da soğuk hava etkisini gösterdi. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle oteller bölgesi beyaza büründü. Hava sıcaklığı -1 derecede seyrederken kar kalınlığı ise 4 santimetre olarak ölçüldü. Yılbaşı öncesi yağan kar tatilcileri sevindirirken, kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Uludağ'da Yılbaşı Öncesi Kar Yağışı - Son Dakika

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