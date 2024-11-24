Uludağ\'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini 50 Metreye Düşürdü

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SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ 50 METREYE DÜŞTÜ

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı aralıksız devam ediyor. 1'inci ve 2'nci Oteller Bölgesi'ndeki pistler karla kaplanırken, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü Uludağ'da sürücüler zor anlar yaşıyor.

Esra TÜRKER/BURSA,