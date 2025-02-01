Uludağ'da Yoğun Sömestr Keyfi - Son Dakika
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Uludağ'da Yoğun Sömestr Keyfi

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Uludağ, sömestir tatilinin son hafta sonu yoğunluğu ile doldu. Aileler kayak keyfi yaşadı.

01.02.2025 16:51
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Sömestir tatilinin son hafta sonunda Uludağ'da yoğunluk yaşandı

BURSA - Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Okulların açılmasından önce son hafta sonunu fırsat bilenler Uludağ'a akın etti.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu zirvede pistleri ve telesiyejleri doldurdu. Sömestr tatilinin son hafta sonunu değerlendirmek isteyen aileler Uludağ'a akın etti. Çocuklarıyla birlikte kayak yapmanın keyfini çıkaran aileler güzel vakit geçirdi. Hafta sonu yoğunluğu ile birlikte telesiyejlerde uzun kuyruklar oluştu. Zirvede kar kalınlığı 33 santimetrelere ulaşırken hava sıcaklığı ise sıfırın altında eksi 2 derecelerinde seyretti.

İlk kez Uludağ'a çıktığını söyleyen Ata Uysal, sömestr tatilinde ailesiyle kayak keyfi yaptığını söyleyerek, "Buraya ilk kez geldim. Arkadaşlarımla kar topu oynuyoruz, kayak yapıyoruz. Tatilimiz çok eğlenceli geçiyor. Bu kadar eğlenmeyi beklemiyordum" dedi.

Ailecek Uludağ'da tatil yapan Halil İbrahim Uysal, "Sömestr tatilinde önce memlekete gittik. Sonrasında ise çocuklarımız biraz eğlensin diye Uludağ'a geldik. İyi ki gelmişiz. Çocuklar kayak yaptı, karla oynadı. Bizde eşlerimizle stres attık. Bu tatil hepimize iyi geldi" dedi.

Kaynak: İHA

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