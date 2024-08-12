Uludağ\'dan İstanbul manzarası dronla görüntülendi

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Bursa'da sıcak havadan bunalanlar, nefes almak için Uludağ'a çıktı. Mesire alanlarında piknik yapan günübirlik tatilciler, Bakacak'taki seyir tepesinden İstanbul'u görmeye çalışırken Uludağ'ın eşsiz manzarası dronla havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden, kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak adlandırdığı Uludağ, sadece kış aylarında değil, yaz aylarında da tatilcilerin uğrak noktası oluyor. Bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyenler, kent merkezine 40 dakika mesafedeki Uludağ'a çıkıyor. Kimileri teleferikle Uludağ'a yolculuk yapıp, eşsiz manzaranın tadını çıkarırken, kimileri kara yoluyla ulaştıkları zirvede piknik yapıp, günün stresinden uzaklaşıyor. Oteller Bölgesi'nin altında radyolink istasyonlarının bulunduğu Bakacak mevkisine yapılan seyir terası sayesinde yerli ve yabancı turistler, Bursa Ovası'nı kuş bakışı izleyebiliyor. Bakacak'taki seyir terasına gidenlerin gözleri ise İstanbul'u arıyor. Özellikle bulutsuz ve temiz havalarda, Gemlik Körfezi'nin ardı sıra uzanan İstanbul, Uludağ'dan izlenebiliyor.

Haber: Denizhan KARAHANCI Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,