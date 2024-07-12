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Uludağ'ı dolu vurdu

BURSA - Uludağ'da etkili olan dolu yağışı, her yeri yerle bir etti. Reklam kırlangıçlarının yerlere yattığı görüntülerde, şemsiyeler ise uçtu.

Bursa'nın dağ kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, Uludağ'da da kendini gösterdi. Yağan doludan kaçmak isteyen vatandaşlar, restoranların kapalı alanlarına sığındı. Etkili olan dolu ve rüzgar sebebiyle, restoranların reklam kırlangıçları yerlere yatarken, şemsiyeler ise uçtu. Yer yerinden oynadığı görüntüler, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.