Uludağ Kış Turizminde Yoğunluk Yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uludağ Kış Turizminde Yoğunluk Yaşanıyor

Uludağ Kış Turizminde Yoğunluk Yaşanıyor

Uludağ, yarıyıl tatili dolayısıyla kayakseverlerle dolup taşıyor. Kar kalınlığı 68 cm.

18.01.2025 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ, sömestir tatili dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen kayakseverleri ağırlıyor.

Kar kalınlığının 68 santimetre ölçüldüğü Uludağ, yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler ile günübirlikçilerin akınına uğradı.

"Oteller Bölgesi"ndeki pistlere gelen yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaptı. Çocuklar ise aileleriyle kızak keyfi yaşadı, kar topu oynadı.

Ağırlıklı olarak günübirlikçilerin doldurduğu pistlerde bazı ziyaretçiler, öğretmenler eşliğinde kayak öğrendi.

İstanbul'dan tatile gelen Sinan Karababa, Uludağ'ı daha önce 3-4 kez ziyaret ettiğini belirterek, "Bugün günübirlik geldik. Akşam saatlerinde döneceğiz. Geçtiğimiz senelere göre şu an çok kalabalık. Kış turizmi ülkemizde gayet canlanmış ve hareketlenmiş. Yoğun bir talep var. Çok memnunum. Zirveden kaymaya çalışıyoruz, düşe kalka da olsa. Keyifli bir şekilde kayıyoruz." diye konuştu.

Soner Yılmaz da Uludağ'a ilk defa geldiğini, ilk kez kaymaya çalıştığını ancak çok zor olduğunu anlattı.

Kendi kendine kayak öğrenmeye çalıştığını aktaran Yılmaz, "İstanbul'dan 2 arkadaşımla geldim. Onlar daha tecrübeliler bu alanda. Sürekli düşüyorum diye beni bırakıp gittiler. Tek başıma kaldım burada. Uludağ çok keyifliymiş. Genel olarak Bursa'yı çok seviyorum ama Uludağ'a ilk defa geldim, keşfetmeye çalışıyorum." ifadesini kullandı.

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Atlas Arıcan ise karnesini alır almaz ailesiyle Uludağ'a geldiğini anlatarak, "Uludağ çok güzel. Kaymayı biraz öğrendim ama durmayı bilmiyorum. Bir de yön değiştirmeyi biraz öğrenmem lazım. Bugün biraz kalabalık. Çok güzel geçiyor." dedi.

"Otoparkların kapasitelerini artırdık"

Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş da kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da yarıyıl tatili yoğunluğunun başladığını söyledi.

Tatil yoğunluğunun kayak pistlerine de yansıdığını vurgulayan Çavuş, "Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bugün itibariyle otellerde yüzde 80 doluluk oranı var. Bunun yüzde 100'lere ulaşmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Çınar, Uludağ Alan Başkanlığı'nın kuruluş amacının bölgenin doğal güzelliklerinin korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Uludağ'ın gelecek yıllarını kurtaracak plan çalışmalarını başlattık. Bunu da en kısa sürede tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Mevcut problemleri de çözmek adına adımlar attık. Kayak pistlerinin düzenlenmesini sağladık. Bunu doğal topografya ve bitki örtüsüne zarar vermeden, teknik rapor çerçevesinde yaptık. Kayak yapan misafirlerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla yayaların pistlere kontrolsüz girişini önlemek adına yaya izolasyonu projesi gerçekleştirdik. Günübirlik ziyaretçilerimizi de unutmadık. Uygun fiyatlarla yararlanabilecekleri hem yeme, içme hem kızak aktivitesi gibi hizmetler veren bir tesis hizmeti açtık."

Otopark sorununa değinen Çınar, "Otoparkların kapasitelerini artırdık, düzenlemeler yaptık. Tuvaletleri, internet ağını yeniledik. Görüntü kirliliği adına tek tip tabela yönetmeliği çıkardık ve tabela kirliliğine son verdik. Kar motoru ve ATV parkuru rotaları belirledik. Bu da çok önemli bir aktivite. Şimdi de aksaklıklarımızı tespit edip önümüzdeki zamanlarda da onları çözmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Havacılık, Türkiye, Uludağ, Turizm, Güncel, Tatil, bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludağ Kış Turizminde Yoğunluk Yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 CHP’den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:14 Kılıçdaroğlu’ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
07:26 Ünlü yorumcular, Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:25 Gazze’de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti Gazze'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti
06:51 Gazze’deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu
02:56 Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
01:12 Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 20:21:11. #1.11#
SON DAKİKA: Uludağ Kış Turizminde Yoğunluk Yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.