Uludağ Kış Turizminde Yoğunluk Yaşanıyor

Güncel

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ, sömestir tatili dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen kayakseverleri ağırlıyor.

Kar kalınlığının 68 santimetre ölçüldüğü Uludağ, yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler ile günübirlikçilerin akınına uğradı.

"Oteller Bölgesi"ndeki pistlere gelen yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaptı. Çocuklar ise aileleriyle kızak keyfi yaşadı, kar topu oynadı.

Ağırlıklı olarak günübirlikçilerin doldurduğu pistlerde bazı ziyaretçiler, öğretmenler eşliğinde kayak öğrendi.

İstanbul'dan tatile gelen Sinan Karababa, Uludağ'ı daha önce 3-4 kez ziyaret ettiğini belirterek, "Bugün günübirlik geldik. Akşam saatlerinde döneceğiz. Geçtiğimiz senelere göre şu an çok kalabalık. Kış turizmi ülkemizde gayet canlanmış ve hareketlenmiş. Yoğun bir talep var. Çok memnunum. Zirveden kaymaya çalışıyoruz, düşe kalka da olsa. Keyifli bir şekilde kayıyoruz." diye konuştu.

Soner Yılmaz da Uludağ'a ilk defa geldiğini, ilk kez kaymaya çalıştığını ancak çok zor olduğunu anlattı.

Kendi kendine kayak öğrenmeye çalıştığını aktaran Yılmaz, "İstanbul'dan 2 arkadaşımla geldim. Onlar daha tecrübeliler bu alanda. Sürekli düşüyorum diye beni bırakıp gittiler. Tek başıma kaldım burada. Uludağ çok keyifliymiş. Genel olarak Bursa'yı çok seviyorum ama Uludağ'a ilk defa geldim, keşfetmeye çalışıyorum." ifadesini kullandı.

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Atlas Arıcan ise karnesini alır almaz ailesiyle Uludağ'a geldiğini anlatarak, "Uludağ çok güzel. Kaymayı biraz öğrendim ama durmayı bilmiyorum. Bir de yön değiştirmeyi biraz öğrenmem lazım. Bugün biraz kalabalık. Çok güzel geçiyor." dedi.

"Otoparkların kapasitelerini artırdık"

Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş da kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da yarıyıl tatili yoğunluğunun başladığını söyledi.

Tatil yoğunluğunun kayak pistlerine de yansıdığını vurgulayan Çavuş, "Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bugün itibariyle otellerde yüzde 80 doluluk oranı var. Bunun yüzde 100'lere ulaşmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Çınar, Uludağ Alan Başkanlığı'nın kuruluş amacının bölgenin doğal güzelliklerinin korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Uludağ'ın gelecek yıllarını kurtaracak plan çalışmalarını başlattık. Bunu da en kısa sürede tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Mevcut problemleri de çözmek adına adımlar attık. Kayak pistlerinin düzenlenmesini sağladık. Bunu doğal topografya ve bitki örtüsüne zarar vermeden, teknik rapor çerçevesinde yaptık. Kayak yapan misafirlerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla yayaların pistlere kontrolsüz girişini önlemek adına yaya izolasyonu projesi gerçekleştirdik. Günübirlik ziyaretçilerimizi de unutmadık. Uygun fiyatlarla yararlanabilecekleri hem yeme, içme hem kızak aktivitesi gibi hizmetler veren bir tesis hizmeti açtık."

Otopark sorununa değinen Çınar, "Otoparkların kapasitelerini artırdık, düzenlemeler yaptık. Tuvaletleri, internet ağını yeniledik. Görüntü kirliliği adına tek tip tabela yönetmeliği çıkardık ve tabela kirliliğine son verdik. Kar motoru ve ATV parkuru rotaları belirledik. Bu da çok önemli bir aktivite. Şimdi de aksaklıklarımızı tespit edip önümüzdeki zamanlarda da onları çözmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.