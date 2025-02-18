Uludağ Üniversitesi'nde Kanser Tedavisi Gören Çocuklara Moral Etkinliği

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(BURSA)– Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve LÖDER iş birliği ile düzenlenen etkinlikle, moral buldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü, Bilim Teknoloji Merkezi ve Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER) iş birliği ile Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü kapsamında çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, kendileri için özel hazırlanan atölyelerde keyifli zaman geçirdi. Mikroskop ile hazır konuma getirilmiş numuneleri inceleyen çocuklar, uzmanlar eşliğinde doğru el yıkama tekniklerini öğrendi. Yapılan köpük şovu ile neşe dolu dakikalar geçiren çocuklar, gün boyu yapılan etkinliklerle moral depoladı.

Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürü Elif Derya Güngören, önemli bir halk sağlığı problemi olan çocukluk çağı kanser hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbde sözlerine ekledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Hematoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bursa LÖDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş ise bu tür çalışmaların çocukların tedavi sürecine büyük katkı sağladığını dile getirdi. Etkinliklerin ayda bir düzenlenmesini önemsediklerini söyleyen Güneş, örnek iş birliği için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.