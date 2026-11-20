Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı'nın 50'nci kuruluş yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte dünyanın en etkili yüzde 2'lik bilim insanları listesinde yer alan akademisyenlere ödül verildi. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Uludağ Üniversitesi'ni önce hızla ilk bine, daha sonra da ilk 500'e taşıyacağız" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı 50'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle üniversitenin uluslararası başarı elde ederek dünyanın en etkili yüzde 2'lik bilim insanları listesinde yer alan akademisyenlerinin onurlandırıldığı program düzenlendi. Programa üniversite yönetimi, akademisyenler ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Programda konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, göreve geldiklerinden bu yana Araştırma Üniversitesi vizyonunu öncelikli gündem olarak belirlediklerini ifade etti.

'YAYIN SAYIMIZI İKİ KATINA ÇIKARDIK'

Programdaki konuşmasında üniversitedeki akademik üretkenliği artırmak amacıyla akademik kriterleri yükselttiklerini kaydeden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Ar-Ge Koordinatörlüğü, Proje Ofisi ve Büyük Veri Ofisi'ni kurduklarını belirtti. Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısındaki artışa dikkat çeken Yılmaz, "Göreve geldiğimizde Scopus kapsamındaki yayınlarda öğretim üyesi başına düşen yayın sayımız 0,7 civarındaydı. Şu anda 1,32'yi bulduk. Yıl sonunda 1,4'e doğru gideceğimizi öngörüyoruz. Üç yılda yayın sayısında iki katı aşan bir artış yakaladık. Aynı gelişimi proje sayısı ve proje fonlarında da gerçekleştirdik" dedi.

TÜBİTAK 1001 PROJE SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Üniversitelerin ulusal ve uluslararası projeler aracılığıyla hem akademik tanınırlıklarını artırdığını hem de araştırma altyapılarını güçlendirdiğini vurgulayan Yılmaz, "Göreve geldiğimizde TÜBİTAK 1001 projelerinde yıllık ortalamamız 3 ile 5 arasındaydı. Geçen yıl itibarıyla bu rakamı 20'ye çıkardık. Bu başarıda akademisyenlerimizin büyük emeği var" ifadelerini kullandı.

Uluslararası projelerin üniversitelerin dünya sıralamalarındaki konumuna da katkı sağladığını belirten Yılmaz, özellikle Horizon projeleri gibi yüksek bütçeli çalışmaların önemine işaret etti. Üniversitenin uluslararası sıralamalardaki konumunu yükseltmeyi hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, öncelikli amaçlarının dünya sıralamalarında ilk bine girmek, ardından ilk 500'e yükselmek olduğunu söyledi. YÖK'ün araştırma üniversitelerini A1, A2 ve A3 olmak üzere üç kategoride değerlendirdiğini belirten Yılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin mevcut durumda A3 kategorisinde bulunduğunu kaydetti.

'BURSA SANAYİSİNİN GELİŞİMİNDE ÜNİVERSİTEMİZİN KATKISI ÖNEMLİ'

Konuşmasında üniversite-sanayi iş birliğine de değinen Rektör Yılmaz, "Bursa sanayisi kendine bir çıkış arıyorsa, temel alanlarda bu çıkışın yalnızca fikir olarak değil, pratikte girişimcilik ve yenilikçilik olarak da güçlü bir desteğe ihtiyacı var. Bu desteğin üniversitemiz tarafından verilebileceğini düşünüyoruz. Araştırma üniversitesi olarak güçlenmemiz, Bursa sanayisinin de güçlenmesi anlamına gelecektir" dedi.

'BİLİME VERİLEN DEĞER, ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE VERİLEN DEĞERDİR'

Programda konuşan Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız ise bilimsel başarının uzun yıllar süren sabırlı ve özverili çalışmaların sonucu olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir söz vardır hepinizin bildiği; 'Marifet iltifata tabidir; iltifatsız marifet zayidir.' Bugün burada bilim insanlarına gösterilen ilgi ve takdiri bu sözün güzel bir karşılığı olarak görmekteyiz. Bu tür buluşmaların bilim insanlarını daha büyük başarılara teşvik edeceğine inanıyorum" diye konuştu.