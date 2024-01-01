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Uludağ, yetersiz kar yağışıyla yeni yıla girdi - Son Dakika
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Uludağ, yetersiz kar yağışıyla yeni yıla girdi

Uludağ, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olarak yeni yılın ilk dakikalarını az miktarda karla karşıladı. Pistlerdeki kar seviyesinin yetersiz olması nedeniyle ziyaretçiler otelleri ve orman köşklerini tercih etti. Konaklama işletmelerindeki doluluk oranı yüzde yüze kadar ulaştı. Uludağ'da yapılan hava fişek gösterileriyle yeni yıl coşkuyla karşılandı.

Uludağ, yetersiz kar yağışıyla yeni yıla girdi
01.01.2024 - 00:25,
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeni yılının ilk dakikalarına coşkuyla girdi.

Yılbaşı denince ilk akla gelen noktalardan Uludağ, yetersiz kar yağışı nedeniyle bu yılın ilk dakikalarını az miktarda karla karşıladı.

Pistlerde kar seviye yetersiz olunca Uludağ'ın ziyaretçileri otelleri ve orman köşklerini tercih etti.

Konaklama hizmeti veren işletmelerdeki doluluk oranı yüzde yüze kadar ulaştı.

Oteller Bölgesi'nde ise hava fişek gösterileri yapıldı.

Otel Müdürü Erdem Başarır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılı bu sene karsız ortamda karşıladıklarını söyledi.

Son günlerde rezervasyonlarda hareketlilik yaşandığını belirten Başarır, kapasitelerini tamamen doldurduklarını dile getirdi.

Pistlerde kar olmayınca etkinlikleri kapalı ortamlarda gerçekleştirdiklerini anlatan Başarır, "Sanatçılarımızın sahne performansları vardı. Yılbaşı pazar gününe denk gelince üç günlük program yaptık. Misafirlerimiz de bu programlara yoğun ilgi gösterdi. Yeni yılı Uludağ'da coşkuyla karşıladık." dedi.

Yeni yıla Uludağ'da girmeyi tercih eden Zeynep Kanal, karavanlarıyla buraya geldiklerini ifade etti.

Kar olmamasına rağmen Uludağ'ın farklı havası olduğunu belirten Kanal, "Uludağ'ın bize şans getirdiğine inanıyoruz. O yüzden buradayız. Arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Temiz havayla, ateş başında yeni yıla giriyoruz. Çok da eğlendik." diye konuştu.

Serdar Güneş de arkadaşlarıyla beraber yeni yılı Uludağ'da eğlenerek karşıladıklarını anlatarak, "Buranın her şeyini seviyoruz. Kar yağsa daha da güzel olacaktı ama yine de mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA
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