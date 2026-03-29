Uludere'de çığ düştü, yol kapandı
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde yola çığ düştü. Belediye ekipleri, kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesi arasında bulunan Tanin Geçidi'ne sabah saatlerinde çığ düştü. Çığ nedeniyle bölgede ulaşım aksarken, Uzungeçit Belde Belediyesi ekipleri yol açma çalışması başlattı. Ekiplerin, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Bölgede çığ riskine karşı dikkatli olunması istenirken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden trafiğe açılması bekleniyor.
