Uludere\'de Muhtarlık Ofisini Su Bastı

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde sağanak sonrası muhtarlık ofisini su bastı. İçeridekilerin kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Mart'ta Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde meydana geldi. Yağış sonrası köydeki muhtarlık ofisini su bastı. Bu sırada içeride bulunanlar panikle dışarı kaçarken, o anlar muhtarlık binasının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; suyun kısa sürede içeri dolduğu ve içeridekilerin hızla dışarı çıktığı görüldü.