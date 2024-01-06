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Uludere'de yamaçtan kopan kaya parçaları evin üstüne düştü
ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları evin üzerine düştü.
Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları Sadık Ürek'in evinine üstüne düştü. Uludere Belediyesi Özel İdare Ekipleri, kaya parçaları düşen evde çalışma başlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
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