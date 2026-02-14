Ulukent'te Toprak Kayması: 151 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ulukent'te Toprak Kayması: 151 Kişi Tahliye Edildi

Ulukent\'te Toprak Kayması: 151 Kişi Tahliye Edildi
14.02.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulukent'te istinat duvarının çökmesi sonrası 151 kişi tahliye edildi, güvenlik önlemleri alındı.

KAYMA İHTİMALİNE KARŞI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Ulukent semti 29 Ekim Mahallesi'nde sağanak nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgede ekiplerin çalışması sürüyor. Güvenlik sebebiyle 4 binadaki 151 kişinin tahliye edildiği olayda, istinat duvarının altında kalan otomobiller, vinçle bulundukları yerden kaldırılıyor. Zeminde kayma olabileceği ihtimali üzerine ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı, vatandaşlar alandan uzak tutuldu. 2 binadaki dairelerde meydana gelen hasar da görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde camların kırıldığı, duvarlarda çatlaklar oluştuğu ve bodrum kattaki daireleri su bastığı görüldü. Evlerinden tahliye edilen ve konutlarına giremeyen vatandaşların ilaç gibi hayati önem taşıyan ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerin liste oluşturduğu, taleplerin önem sırasına göre karşılanacağı bildirildi.

'APARTMANDA KALANLARI HIZLICA TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTIK'

İstinat duvarının çökmesi ile hasar oluşan apartmanda oturan vatandaşlardan Hakim Ekmen (30), "Sesi duyunca uyandım. Dışarı çıktım. Merdivenlerin çöktüğünü görünce kimse düşmesin diye karşı komşumla vatandaşları uyarabilmek için bekledik. Ardından hızlı bir şekilde bu apartmanda kalanları tahliye etmeye çalıştık, yardımcı olduk. Aşağıdaki dairede de çocukları çıkarmak için camları kırdık. Olay sonrası bir daha içeri giremedik AFAD ekiplerinden haber gelmesini bekliyoruz. Engelli çocuğum olduğu için içeri girip gerekli eşyalarını almam lazım. Bir an önce yolların ve apartman girişinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

'İLK ÖNCE BALKON DEMİRLERİ SALLANDI'

Hasar alan Sürekler Apartmanı'nın en alt katında oturan Veysel Atakan Sürekler (26) ise "İlk önce balkon demirleri sallanmaya başladı. Önce hırsız girdiğini düşündüm. Depodan dışları çıktığımda merdivenin yavaş yavaş çöktüğünü gördüm. Daha sonra istinat duvarı da komple çöktü. Ardından elektrikler kesildi ve etrafı yoğun bir doğal gaz kokusu sardı. Ben de apartmanda diğer oturanları uyandırmaya çalıştım ve girişe doğru ilerlerdim. Daha sonra apartman sakinlerini de toparlayarak, çıkmaya çalıştık. Apartmanımızda acil çıkış yok, iki apartman arasında tel örgü var. Evimizin duvarları çatladı ve evi su bastı. Tüm eşyalarımız zarar gördü. Şu an apartmana giriş çıkış yolu sadece bizim dairenin içerisinden var" diye konuştu.

Ekiplerin yaptıkları kontrolde ilk belirlemelere göre binalarda az hasar meydana geldiği belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Seza Nur Alpdündar-Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulukent'te Toprak Kayması: 151 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Ayşe Kırca’dan komedyen sevgilisine övgü dolu sözler Ayşe Kırca'dan komedyen sevgilisine övgü dolu sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
“Yeni bir arayış içindeler“ iddiası Cumhur İttifakı ortağından açıklama var "Yeni bir arayış içindeler" iddiası! Cumhur İttifakı ortağından açıklama var
Victor Osimhen’in sıkıntısı ortaya çıktı Victor Osimhen'in sıkıntısı ortaya çıktı
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
Yasak aşk yüzünden katledilen Özge Bedir davasında aileyi yıkan karar Yasak aşk yüzünden katledilen Özge Bedir davasında aileyi yıkan karar
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

15:40
İkizi olsa bu kadar benzemez İşte Erling Haaland’ın dublörü
İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Erling Haaland'ın dublörü
15:10
Basın toplantısına damga vuran olay Guardiola’nın teklifi gazeteciyi çok şaşırttı
Basın toplantısına damga vuran olay! Guardiola'nın teklifi gazeteciyi çok şaşırttı
14:49
Fenerbahçe, Galatasaray’ın gol kralı ile anlaştı, ortalık karıştı TFF’lik oldular
Fenerbahçe, Galatasaray'ın gol kralı ile anlaştı, ortalık karıştı! TFF'lik oldular
14:42
Kürtlerle ilgili soruya Rutte’den dikkat çeken tavır Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı
Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır! Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı
14:36
İran’da Trump’ı kızdıracak mizansen: Sahneye çıkarıp başını kestiler
İran'da Trump'ı kızdıracak mizansen: Sahneye çıkarıp başını kestiler
14:01
83 yaşında katil oldu Uyuyan eşinin boğazını kesti
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti
12:41
Kent felaketi yaşıyor Restoran bile akıntıya kapıldı
Kent felaketi yaşıyor! Restoran bile akıntıya kapıldı
12:14
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 15:48:09. #7.11#
SON DAKİKA: Ulukent'te Toprak Kayması: 151 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.