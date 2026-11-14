Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin genelge Resmi Gazete'de

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı (2027-2029) hakkında genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, iklim değişikliği ile yeşil ve dijital dönüşümün üretim, istihdam, beceriler ve çalışma koşulları başta olmak üzere ekonomik ve toplumsal yaşamın birçok alanını yeniden şekillendirdiği belirtildi. Bu dönüşümün çalışma hayatına etkilerinin, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, kimseyi geride bırakmadan yönetilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

İklim Kanunu ile mevzuata giren adil geçiş yaklaşımının, çalışanların ve işletmelerin değişen koşullara uyum sağlamasını, ihtiyaç duyulan becerilerin kazandırılmasını, insana yakışır işlerin artırılmasını ve sosyal korumanın güçlendirilmesini gerektirdiği ifade edildi. Dönüşümden farklı düzeylerde etkilenen sektörlerin, bölgelerin ve grupların gözetilmesi ile sosyal diyaloğun esas alınmasının önemine dikkat çekildi.

UYGULAMA ÇALIŞMALARINI BAKANLIK YÜRÜTECEK

Genelgede, Onikinci Kalkınma Planı (2024-2028) ve Ulusal İstihdam Stratejisi (2025-2028) doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda ilgili paydaşların katılımıyla Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı'nın (2027-2029) hazırlandığı bildirildi. Beceri uyumu, kapsayıcı dönüşüm, sosyal koruma ve toplumsal dayanıklılık ile öncelikli sektörlere yönelik politikaları kapsayan planın, Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacağı belirtildi.

Strateji ve Eylem Planı'nın uygulanmasına yönelik koordinasyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal tarafların katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütüleceği kaydedildi. Eylem Planı'nda sorumlu olarak belirlenen kurum ve kuruluşların, uygulamaya ilişkin gelişmeleri 6 aylık dönemler halinde Bakanlığa bildireceği ifade edildi.

Genelgede, "Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı (2027-2029) kapsamındaki görev ve sorumlulukların ilgili kurum ve kuruluşlarca öngörülen takvim doğrultusunda hassasiyetle yerine getirilmesi, uygulama sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi.