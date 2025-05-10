Ulusal Değirmen Günü\'nde Hollanda Açık

Hollanda'da "Ulusal Değirmen Günü"nde yüzlerce değirmenin kapısı halka açıldı.

Hollanda Değirmenler Vakfının organize ettiği "Ulusal Değirmen Günü" bu yıl 52'nci defa düzenlendi.

Etkinlik kapsamında ülke genelinde yüzlerce klasik rüzgar ve su değirmenin kapıları halka açıldı.

UNESCO'nun "Dünya Miras Geçici Listesi"ndeki Kinderdijk köyünde ise 15'inci yüzyıla ait 19 değirmen her yıl olduğu gibi yoğun ilgi gördü.

ABD'den Hollanda'ya gezmek için gelen Cindy Muller, AA muhabirine, Kinderdijk'te çok fazla değirmen olduğunu ve hepsinin çok güzel olduğunu söyledi.

Muller, "Açık olanlardan birine girdim ve içeride neler olduğuna inanamadım. İçinde yaşayabilirsiniz. Gerçekten büyüleyici." diye konuştu.

Hindistan'dan arkadaşı ile Hollanda'ya ilk defa gelen Kirit Gogri de Kinderdijk'in dünyanın en eski yel değirmenlerinden birine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kinderdijk'i çok beğendiklerini kaydeden Gogri, alanın korunma şeklinin, yel değirmenlerinin düzenlenişinin ve özellikle su yönetimi sisteminin oldukça etkileyici olduğuna dikkati çekti.

Gogri, "Kaynakların az, teknolojinin gelişmemiş olduğu dönemlerde bile bu kadar etkili bir sistem kurmaları, çevre ve ekosistemi sürdürülebilir şekilde kullanmaları hayranlık verici. Bu yüzden burayı ziyaret etmek ve görmek gerçekten harika ve etrafta dolaşıp daha fazlasını keşfetmek için heyecanlıyız." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Manuela Aulbach da Kinderdijk köyüne ilk defa geldiğini belirtti.

Aulbach, "Burası gerçekten harika. Çok beğendim ve tekrar gelmek isterim. Hollanda'daki en güzel yerlerden biri burası. Burada olan herkese yel değirmenlerini ziyaret etmelerini kesinlikle tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Dünyanın en yüksek değirmeni Hollanda'nın Schiedam kentinde

Hollanda'daki 1200 değirmen arasında dünyanın en büyük değirmenleri Schiedam kentinde bulunuyor.

Kentteki 8 değirmen arasında yer alan ve dünyanın en büyüğü olarak kayıtlara geçen 33,3 metre boyundaki de Noord değirmeni, 15. yüzyılda yapıldı. Daha önceleri fırıncılar için yem ve buğday unu öğütmek için kullanılan değirmen 35 yıldır restoran olarak hizmet veriyor.

Hollanda'daki rüzgar veya su ile çalışan değirmenler farklı işlevlere sahip. Hollanda, refahının büyük bir bölümünü bu değirmenlerin kullanımına borçlu. Yüzyıllar boyunca değirmenlerde tahıl öğütüldü, kereste biçildi ve tohumlardan elde edilen yağ dövüldü. Değirmenler ayrıca kağıt ve boya yapımında ve pirinç soymak için kullanıldı.

Ülkedeki en yaygın endüstriyel değirmen ise un değirmeni. Burada ekmeğin temeli olan tahıl un haline getirildi. 13. yüzyıldan itibaren nüfus artması ile tahıl talebi de artan ülkede daha fazla un değirmeni yapıldı. Ülkede faaliyette olan birçok un değirmeni bulunuyor.