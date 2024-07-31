Ulusal Saraybosna Üniversitesi Yeni Öğrencilerini Bekliyor

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), yeni eğitim-öğretim yılında dünyadan ve Türkiye'den yeni öğrencilerini bekliyor.

2003 yılında kurulan ve Balkanlar'daki en büyük eğitim projelerinden biri olan IUS, Bosna Hersek'te Avrupa Eğitim Standartlarını benimseyen ilk eğitim kurumları arasında yer alıyor.

Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfına (SEDEF) ait IUS, yeni kayıt yaptıracak öğrencilere çift diploma gibi birçok avantaj sunuyor.

IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2004 yılında ilk öğrencileriyle eğitime başlayan üniversitede, son olarak Sağlık Bilimleri Fakültesini açacaklarını söyledi.

Yıldırım, yeni dönemde 6 fakülte ve 19 bölümde eğitimi sürdüreceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Boşnak öğrencilere yüksek oranda burs veriyoruz, bunun için de bursluluk sınavı yapıyoruz. Şu ana kadar 300'ün üzerinden Boşnak öğrencimiz kayıt yapmış durumda. Türkiye'de de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları açıklandı, orada da tercih yapacak öğrenciler tercih yapıp üniversitemize gelecekler. Bu sene Türkiye'den Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden rekor sayıda öğrenci bekliyoruz. 2 bin 500 öğrencimiz var, bu sene gelecek öğrencilerle bu sayı 3 bine yaklaşacak. Bu sene bütün programlarımız ÖSYM üzerinde tercih kılavuzunda olacağı için Türkiye'den daha fazla sayıda öğrenci bekliyoruz."

"Çift diploma program sayımız bu sene 16'ya çıktı"

Üniversitelerini tercih edecek öğrencilere birçok imkan sunduklarını anlatan Yıldırım, kız ve erkek öğrenciler için yurt imkanlarının bulunduğunu belirtti.

Bosna Hersek'teki en büyük üniversite kampüsüne sahip olduklarını dile getiren Yıldırım, "Bir öğrencinin günlük tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı imkanlarımız mevcut. Bizim üniversitemiz Bosna Hersek'te son yedi yıldır özel üniversiteler arasında birinci sırada. Devlet üniversiteleri arasında da üçüncülük ve beşincilik arasında değişiyor yıllara göre. Çift diploma programlarımız uzun süre devam edecek. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile olan çift diploma program sayımız bu sene 16'ya çıktı." dedi.

Öğrencilerin çift diploma programında hazırlık eğitimi ve ilk iki seneyi Bosna Hersek'te, kalan iki seneyi de İstanbul'da okuduklarını kaydeden Yıldırım, "Konferanslar, çalıştaylar, seminerler konusunda da üniversitemiz aktif bir rol oynuyor. Uluslararası camiadan birçok misafirimiz oluyor. Balkan Araştırmaları Merkezi'miz geçen yıl Avrupa'nın ve dünyanın çeşitli ülkelerinin büyükelçilerini burada ağırladı. Bunların sayısını arttırmaya çalışıyoruz çünkü bunlar öğrencilerimize farklı vizyonlar da kazandıran faaliyetler. 14 farklı ülkeden öğretim elemanımız var, 40'dan fazla ülkeden de öğrencimiz var." ifadesini kullandı.

Yıldırım, mezunların Türkiye'de denklik alabildiğini, mezunlarla bağlantılarını sürdürdüklerini, mezunların dünyanın birçok yerinde önemli görevler aldığını, bundan da gurur duyduklarını söyledi.

IUS'ta İngilizce ve Boşnakça öğrendiler

Hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisi Oben Ceylan İngilizce ve Boşnakça öğrendiğini, uluslararası tahkim alanında uzman olabilmek için çalıştığını söyledi.

IUS'un kendisine uluslararası tahkim yarışmalarında destek olduğunu belirten Ceylan, "Bu yarışmalar sayesinde birçok uluslararası enstitü ile birlikte çalıştım. Buradan mezun olduktan sonra uluslararası tahkim alanında IUS sayesinde öğrenmiş olduğum dilleri ve almış olduğum eğitimi kullanarak uzmanlaşmayı planlıyorum." dedi.

Doğukan Kılıç da hukuk fakültesinde eğitim aldığını, daha önce Türkiye'de çalıştığı avukatlık bürosunda, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki hukuki konuları incelediğini belirtti.

IUS'ta okumanın dil öğrenme açısından kendisine çok şey kattığını anlatan Kılıç, yeni mezun öğrencilerin farklı bir kültür tanımak adına Saraybosna'ya gelmelerini tavsiye etti.