Ulusal Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'ndan Görüntü Paylaştı - Son Dakika
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Ulusal Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'ndan Görüntü Paylaştı

Ulusal Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı\'ndan Görüntü Paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da devam eden Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı. Tatbikata Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya ve Suudi Arabistan unsurları da katılıyor. Tatbikatın amacı, Personel Kurtarma (PK) Harekatı kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, muharebe ortamında PK Görev Kuvveti unsurları arasında ve diğer ülkelerle birlikte çalışabilirlik seviyesini geliştirmek, işbirliği alanlarını belirlemektir. Paylaşımda, helikopterlerle yapılan personel kurtarma eğitimleri ve paraşütle atlama eğitimleri ile su üzerinden personel kurtarma eğitimleri de yer almaktadır.

14.05.2024 12:49
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Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da devam eden Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'nın, Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya ve Suudi Arabistan unsurlarının katılımıyla devam ettiği vurgulandı.

Tatbikatın amacının, Personel Kurtarma (PK) Harekatı kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, muharebe ortamında PK Görev Kuvveti unsurları arasında ve diğer ülkelerle birlikte çalışabilirlik seviyesini geliştirmek, işbirliği alanlarını belirlemek olduğu ifade edildi.

Paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki "Skorsky" tipi helikopterler ile icra edilen personel kurtarma eğitimleri, CN-235 tipi kargo uçağından paraşütle yardım paketi atma ve paraşütle atlama eğitimleri ile Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki "Cougar" tipi helikopterler ile icra edilen su üzerinden personel kurtarma eğitimlerini içeren görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Romanya, Politika, Güncel, Son Dakika

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