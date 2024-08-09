Ulusal Süt Konseyi, Çiğ Süt Tavsiye Fiyatını Açıkladı

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(EDİRNE) - Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda "mevcut piyasa şartları ve maliyetler dikkate alınarak yapılan değerlendirmede güncel çiğ süt tavsiye fiyatının 14,65 olarak uygulanmasına devam edilmesine" karar verildiğini açıkladı. Konsey, bundan sonraki süreçte çiğ süt tavsiye fiyatının 3 aylık periyotlar halinde değerlendirileceğini bildirdi.

Ulusal Süt Konseyi Yönetimi Kurulu, bugün yaptığı toplantıda çiğ inek sütü litre satış fiyatının 14,65 TL olarak uygulanmasına devam edilmesine karar verdi. Konsey'den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"22 kuruş fark uygulanacaktır"

"Konseyimizce 9 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Nisan ayında çiğ süt tavsiye fiyatı ile ilgili alınan karar gözden geçirilmiştir.

Mevcut piyasa şartları ve maliyetler dikkate alınarak yapılan değerlendirmede güncel çiğ süt tavsiye fiyatının devamına karar verilmiştir.

Buna göre; yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 14,65 TL olarak uygulanmasına devam edilecektir. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir.

Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için 22 kuruş fark uygulanacaktır.

Bundan sonraki süreçte, çiğ süt tavsiye fiyatı 3 aylık periyotlar halinde değerlendirilecektir."