Litvanya'nın dönem başkanlığındaki ITF 2024 Zirvesi Almanya'da başladı - Son Dakika
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Litvanya'nın dönem başkanlığındaki ITF 2024 Zirvesi Almanya'da başladı

Litvanya\'nın dönem başkanlığındaki ITF 2024 Zirvesi Almanya\'da başladı

Litvanya'nın dönem başkanlığındaki Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2024 Zirvesi, Almanya'nın Leipzig kentinde başladı. Ulaşımın geleceğinin stratejik olarak masaya yatırıldığı forumda, Türkiye'yi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu temsil edecek. Forum, 80'i aşkın ülkeden yaklaşık 60 bakan ve 1200 delegenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Ulaştırma sektörünün çevresel sürdürülebilirlikteki rolünün masaya yatırılacağı forumda, iklim, sağlık ve jeopolitik krizlerin etkileri değerlendirilecek.

22.05.2024 10:41
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Litvanya'nın dönem başkanlığındaki Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2024 Zirvesi, Almanya'nın Leipzig kentinde başladı.

Ulaşımın geleceğinin stratejik olarak masaya yatırıldığı forumda, Türkiye'yi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu temsil edecek.

Forum, 80'i aşkın ülkeden yaklaşık 60 bakan ve 1200 delegenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Ulaştırma sektörünün çevresel sürdürülebilirlikteki rolünün masaya yatırılacağı forumda, iklim, sağlık ve jeopolitik krizlerin etkileri değerlendirilecek.

"Ulaştırmayı Yeşillendirmek: Kriz Zamanlarında Odağı Korumak" temasıyla gerçekleştirilen forumda, hareketlilik ve taşımacılığın kapsayıcılığı nasıl artıracağı, aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik büyümeyi nasıl destekleyebileceği de ele alınacak.

Leipzig Sergi Merkezi'nde 2008'den bu yana düzenlenen forumda, ulaştırma bakanları, iş dünyasının liderleri, uluslararası kuruluşların başkanları, parlamenterler, politika yapıcılar, iş dünyası derneklerinin temsilcileri ve önde gelen bilim insanları ulaşımın geleceğini masaya yatırıyor.

Ulaştırma sektöründe dijitalleşme ve bunun iş gücü üzerindeki etkisi de forumda tartışılacak.

ITF'ye göre, karar vericilerin, çevresel krizlerin ortasında uzun vadeli bir politika odağını sürdürmeleri, daha yeşil ve daha dayanıklı bir ulaştırma sektörünü teşvik etmek için daha temiz otonom araçlar ve dijital inovasyon gibi fırsatlardan yararlanmaları gerekiyor. Aynı zamanda, artan dijitalleşmeyle ilişkili çevresel risklerin değerlendirilmesi de giderek daha önemli hale geliyor.

Üç gün sürecek forumda, Şili ve Azerbaycan da sırasıyla birinci ve ikinci başkan yardımcıları olarak yer alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Litvanya'nın dönem başkanlığındaki ITF 2024 Zirvesi Almanya'da başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Litvanya'nın dönem başkanlığındaki ITF 2024 Zirvesi Almanya'da başladı - Son Dakika
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