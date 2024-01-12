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Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik ihtiyati tedbir talebini görüşmeye başladı - Son Dakika
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Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik ihtiyati tedbir talebini görüşmeye başladı

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika'nın İsrail'i soykırımla suçladığı davada talep ettiği ihtiyati tedbiri görüşmek üzere müzakerelere başladığını açıkladı. Güney Afrika, İsrail'i soykırım yapmamaya, soykırımı önlemeye ve soykırımın faillerini cezalandırmaya zorlamak için geçici tedbir uygulanmasını istiyor. Divan'ın ihtiyati tedbire dair kararının ne zaman ilan edileceği ise kısa süre içerisinde bildirilecek.

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika\'nın İsrail\'e yönelik ihtiyati tedbir talebini görüşmeye başladı
12.01.2024 - 21:43,
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Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika'nın soykırımla suçladığı İsrail'e yönelik talep ettiği ihtiyati tedbiri görüşmek üzere müzakerelere başladığını açıkladı.

UAD'den yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasındaki ihtiyati tedbir duruşmalarının bugün sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, Güney Afrika'nın talep ettiği ihtiyati tedbiri görüşmek üzere müzakerelere başlandığı ifade edildi.

Divan'ın kamuya açık bir oturumda açıklanacak ihtiyati tedbire dair kararının ne zaman ilan edileceğinin, kısa süre içerisinde bildireceği kaydedildi.

Güney Afrika'nın ihtiyati tedbir talebi

Güney Afrika, Divan'dan, İsrail'i "soykırım yapmamaya, soykırımı önlemeye ve soykırımın faillerini cezalandırmaya" zorlamak için geçici tedbir uygulanmasını istiyor.

Bu tür geçici tedbirler, dava süreci devam ederken durumun daha da kötüleşmesini önlemeyi amaçlıyor.

Güney Afrika, 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini talep ediyor.

Bu kapsamda Güney Afrika, Divan'dan, İsrail'in;

1- Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurmasına,

2- Kontrolü altındaki herhangi bir grup tarafından, Gazze'deki herhangi bir askeri operasyonu ilerletecek adımlar atmamasına,

3- Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri almasına,

4- Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesi kapsamına giren her türlü eylemden kaçınmasına,

5- Yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişiminin sağlamasına,

6- Soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atmasına,

7- Soykırımın delillerini muhafaza etmesine ve bu amaçla gelen uluslararası görevliler ve diğer yetkililerin Gazze'ye erişimini engellememesine,

8- Verilen tedbirleri uyguladığına ilişkin Divan'a düzenli rapor sunmasına,

9- Davayı zorlaştıracak veya uzatacak eylemlerden kaçınmasına hükmetmesini istiyor.???????

Kaynak: AA
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