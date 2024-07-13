Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin hukuki sonuçları hakkında tavsiye görüşünü açıklayacak

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LAHEY, 13 Temmuz (Xinhua) -- Uluslararası Adalet Divanı, 19 Temmuz'da İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin hukuki sonuçları hakkında bir tavsiye görüş açıklayacağını duyurdu.

Mahkeme, Cuma günkü basın açıklamasında 19 Temmuz'da mahkemenin Lahey'deki merkezi olan Barış Sarayı'nda yapılacak açık duruşmada Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Yargıç Nawaf Salam'ın tavsiye görüşünün okuyacağını belirtti.

Şubat ayında gerçekleştirilen halka açık duruşmalarda Filistin, 49 Birleşmiş Milletler üye ülkesi ve üç uluslararası kuruluş sözlü beyanlarda bulunmuştu.

Duruşmalarda Filistin'in BM temsilcisi Riyad Mansur, mahkemenin İsrail'in Filistin topraklarını işgalini yasadışı ilan etmesi gerektiğini söyleyerek bu kararla işgalin derhal sona ermesinin ve "adil ve kalıcı barışın" sağlanmasının yolunun açılacağını vurgulamıştı.

Duruşmalara katılmayan İsrail Başbakanlık Ofisi, duruşmaların meşruiyetini reddetmiş, duruşmaların İsrail'in hayatta kalma ve meşru müdafaa hakkını daha fazla baltalamaya çalıştığını öne sürmüştü.