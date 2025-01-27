Uluslararası Adalet Divanı'nda İntihal İddiası

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Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkan Yardımcısı Julia Sebutinde'nin, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği uygulamaların hukuki sonuçlarına ilişkin 19 Temmuz 2024'te açıkladığı danışma görüşünde yazdığı muhalefet şerhinde intihal yaptığı iddia edildi.

Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Bölümü'nde tarih doktorasını tamamlayan araştırmacı Zachary Foster'ın sosyal medyadaki paylaşımına göre Sebutinde, muhalefet şerhinde Hudson Enstitüsünden Douglas J. Feith'in 2021'de yayımlanan makalesinden kaynak göstermeden doğrudan alıntılar yaptı.

Paylaşımda, Sebutinde'nin muhalefet şerhinde yer alan "Filistin" teriminin tarihsel kullanımına ilişkin bölümlerde Feith'in makalesinden birden fazla cümleyi küçük değişikliklerle kopyaladığı ileri sürüldü.

Muhalefet şerhinde Feith'in makalesinin kaynak gösterilmediğine dikkati çeken Foster, intihal sebebiyle Sebutinde'nin UAD'deki görevinden alınması gerektiğini savundu.

"UAD tarihinde bir ilk"

Hollanda Açık Üniversitesinden Uluslararası Ceza Hukuku Profesörü Sergey Vasiliev, açıklamasında bu durumu "UAD tarihinde bir ilk" olarak nitelendirdi.

Vasiliev, "Bir öğrenci tezinde böyle bir intihal tespit edilseydi sınav sonuçları iptal edilir ve öğrenci sınavlardan menedilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

UAD'deki kritik görevini sürdüren Sebutinde, Başyargıç Nevvaf Selam'ın Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından istifa etmesiyle Mahkemenin en yetkili görevlisi konumunda bulunuyor.

Sebutinde, UAD'nin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği uygulamaların hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşüne karşı oy kullanan yargıçların arasında yer almıştı.

Sebutinde'nin soykırım davasındaki tutumu

Yargıç Sebutinde, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine UAD'de açtığı soykırım davasında 26 Ocak 2024'te verilen geçici tedbir kararlarındaki 6 maddenin tamamında karşı oy kullanmıştı.

İsrailli yargıç Aharon Barak'ın bile 2 maddede Güney Afrika lehine oy kullandığı davada Sebutinde'nin tüm maddelere karşı oy kullanması dikkati çekmişti.

Sebutinde, ayrıca UAD'nin 24 Mayıs 2024 tarihli ek geçici tedbir kararındaki 3 maddenin tamamında da karşı oy kullanmıştı.