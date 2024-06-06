Uluslararası Af Örgütü, Fransa'ya Filistin'e destek gösterilerine yönelik baskıları durdurması çağrısında bulundu - Son Dakika
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Uluslararası Af Örgütü, Fransa'ya Filistin'e destek gösterilerine yönelik baskıları durdurması çağrısında bulundu

Uluslararası Af Örgütü, Fransa\'ya Filistin\'e destek gösterilerine yönelik baskıları durdurması çağrısında bulundu

Uluslararası Af Örgütü, Fransa'ya, Filistin'e destek gösterilerine yönelik baskıları durdurması çağrısında bulundu. Açıklamada, tüm barışçıl protestoların uluslararası insan hakları ve hukuku kapsamında korunduğu hatırlatıldı. Fransız yetkililere barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğüne saygı göstermeleri çağrısı yapıldı.

06.06.2024 18:37
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Uluslararası Af Örgütü, Fransa'ya, Filistin'e destek gösterilerine yönelik baskıları durdurması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütünün X hesabından yapılan açıklamada, tüm barışçıl protestoların, uluslararası insan hakları ve hukuku kapsamında korunduğu hatırlatıldı.

İsrail'in 6 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırmasından bu yana Fransa genelinde, önceden bildirilmemiş Filistin'e destek gösterileri ve yürüyüşlerin düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, "Fransız yetkililer, spontane gelişen Filistin ile dayanışma gösterilerine yönelik baskıcı tepkilerinden vazgeçmelidir." ifadesi kullanıldı.

Bu gösterilerin Paris, Lyon ve Alençon kentlerinde yasaklandığı bildirilen açıklamada, bunun insan haklarına "ciddi bir müdahale olduğu" vurgulanarak, bu durumun ancak son çare olarak ve insanların barışçıl şekilde toplanmalarını sağlamaya yönelik tüm alternatif seçenekler denendikten sonra haklı gösterilebileceği kaydedildi.

Açıklamada, Fransız yetkililere barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğüne saygı göstermesi, bu hakları kısıtlamaması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Filistin, Fransa, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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