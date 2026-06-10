Uluslararası Af Örgütü\'nden Almanya\'ya İsrail Yaptırımı Çağrısı

İsrail'i Batı Şeria'da etnik temizlik yapmakla suçlayan Uluslararası Af Örgütü, Almanya'ya İsrail'e yaptırım uygulama çağrısında bulundu. Alman Dışişleri Bakanı Wadephul ise bu talebi reddetti.Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'i Batı Şeria bölgesinde "etnik temizlik" yapmakla suçlayan ve bu ülkeye karşı yaptırım uygulanmasını isteyen Uluslararası Af Örgütü'nün (AI) bu talebini reddetti.

Çarşamba günü Macar mevkidaşı Anita Orban ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin soruyu yanıtlayan Wadephul, "Federal hükümet şu anda, İsrail'de sesimizin duyulduğu ve başka önlemlerin gerekli olmadığı görüşünde" dedi.

Berlin'in İsrail'e, Batı Şeria'daki "yasa dışı yerleşim politikasının" sürdürülmemesi gerektiğini açıkça belirttiğini de sözlerine ekleyen Wadephul, konunun gelecek hafta yapılacak Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında gündeme alınıp alınmayacağını ise bilmediğini ifade etti.

Fransa ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu altı ülke Salı günü, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini ve Filistinlilere yönelik giderek artan şiddeti eleştirerek İsrail'e çeşitli yaptırım kararları almıştı. AB de Mayıs ayı sonunda Batı Şeria'da şiddet uygulayan İsrail yerleşimcilerine yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe koymuştu.

AI raporunda İsrail'e ağır suçlamalar

Uluslararası Af Örgütü'nün Çarşamba günü yayımladığı raporda İsrail hükümeti Batı Şeria'da "etnik temizlik kampanyası" yürütmekle suçlanıyor.

Örgütün Almanya şubesi Genel Sekreteri Julia Duchrow, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında federal hükümetin uluslararası hukuk ve insan haklarının "kendisi için sözde kalmaktan öte bir anlam taşıdığını" göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Duchrow özellikle Almanya'nın, AB ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının askıya alınmasına yönelik direncinden vazgeçmesini talep ederek hazırladıkları raporun bu anlamda hükümet için bir "uyandırma çağrısı" olmasını istediklerini ifade etti.

"Etnik temizlik" suçlaması

Raporda İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bedevi ve çoban topluluklarına karşı "etnik temizlik" yapmakla itham ediliyor. Rapor, şiddet içeren uygulamaların bireysel radikal yerleşimcilerden değil, devlet tarafından yönlendirildiğini ortaya koyuyor. Söz konusu raporda ayrıca İsrail hükümetinin "acımasız" kampanyalarıyla "Batı Şeria'nın resmen ilhakına yönelik planlarını" hızlandırmak istediği öne sürülüyor.

Alman hükümetinin İsrail'e yönelik tutumunda "kendi standart ve ilkelerini" ihlal ettiğini savunan Duchrow, hükümet içinde uluslararası hukuk ve insan haklarına bağlılığı İsrail karşısında uygulama konusunda "siyasi bir iradenin" olmadığını dile getirdi. AB-İsrail anlaşmasının askıya alınması talebi

Duchrow, AB-İsrail anlaşmasının askıya alınmasının "Almanya ve AB'den net bir mesaj" olacağını da ifade ederek AB'nin İsrail'in en önemli ticaret ortağı olması nedeniyle bu önlemin etkili olacağını kaydetti.

2000 yılından bu yana yürürlükte olan anlaşma, İsrail ile AB arasındaki ticareti kolaylaştırıyor. Birkaç AB üyesi ülke geçen yıl İsrail'in Gazze'deki faaliyetleri nedeniyle anlaşmanın askıya alınması için girişim başlatmıştı. Ancak bu karar 27 AB üyesi ülke tarafından yalnızca oy birliğiyle alınabiliyor.

Nisan ayında yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Almanya ve İtalya anlaşmanın askıya alınmasına karşı çıktığı için konu üzerinde fikir birliğine varılamamıştı. 15 Haziran'da yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında konunun yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.

1967'den beri İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli'nin yanı sıra uluslararası hukuka göre yasa dışı olan yerleşimlerde 500 binden fazla İsrailli yaşıyor.

AFP/ ET,JD