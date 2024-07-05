Uluslararası Af Örgütü, Yemen'de gözaltında tutulan BM ve sivil toplum çalışanlarının serbest bırakılmasını talep etti - Son Dakika
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Uluslararası Af Örgütü, Yemen'de gözaltında tutulan BM ve sivil toplum çalışanlarının serbest bırakılmasını talep etti

Uluslararası Af Örgütü, Yemen'de İran destekli Husilere, yakın zamanda gözaltına aldığı, Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası ve yerel örgütlerden 27 çalışanı serbest bırakması çağrısında bulundu. Husi yetkililerin, yaklaşık bir ay önce keyfi olarak gözaltına alınan 13 BM personeli ile Yemenli ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında çalışan en az 14 kişiyi derhal serbest bırakması talep edildi.

05.07.2024 06:27
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Uluslararası Af Örgütü, Yemen'de İran destekli Husilere, yakın zamanda gözaltına aldığı, Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası ve yerel örgütlerden 27 çalışanı serbest bırakması çağrısında bulundu.

İngiltere merkezli Af Örgütünden yapılan açıklamada, Husi yetkililerin, yaklaşık bir ay önce keyfi olarak gözaltına alınan 13 BM personeli ile Yemenli ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında çalışan en az 14 kişiyi derhal serbest bırakması talip edildi.

Haziran başında Husilerin; Sana, Hudeyde ve Hacca kentlerinde baskınlar düzenleyerek Yemen'deki kuruluşlarda çalışan 4'ü kadın en az 27 kişiyi gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin ailelerine nerede tutulduklarının açıklanmadığı vurgulandı.

Açıklamada, alıkonulan 27 kişinin dış dünyadan izole edildiği ve avukat yardımı alma veya aileleriyle iletişime geçme hakkından mahrum bırakıldığı kaydedildi.

Husilerin 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, Yemen'deki resmi ve gayriresmi kurumlarda bir ABD- İsrail casus hücresinin tespit edildiği belirtilerek, Yemenlilerin, ülkede casusluk faaliyetleri yürüttüklerini itiraf ettikleri görüntülere yer verildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yemen, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Af Örgütü, Yemen'de gözaltında tutulan BM ve sivil toplum çalışanlarının serbest bırakılmasını talep etti - Son Dakika

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