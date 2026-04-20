Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi Edirne\'de Yapıldı

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 15. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, çok sayıda bilim insanı ve sağlık profesyonelini Edirne'de bir araya getirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, bu yıl "Tekerlek Arkasında Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri: Kardiyovasküler Sağlık" temasıyla düzenlendi.

Kongrede birinci basamak sağlık hizmetleri ile kalp ve damar sağlığı konuları kapsamlı şekilde ele alındı.

Oturumlarda uzmanlar, güncel yaklaşımlarını ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Açılış töreninde Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Kongre Eş Başkanları Prof. Dr. Serdar Öztora ve Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk ile İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Ali Kaya konuşma yaptı.

Kongrede aile hekimliği alanındaki güncel bilimsel çalışmalar paylaşılırken, mesleki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.