Uluslararası Anadili Günü'nde Dilin Önemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uluslararası Anadili Günü'nde Dilin Önemi

20.02.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dillerin korunmasında teknoloji ve çok dilli eğitim vurgulanıyor; birçok dil tehdit altında.

Kültürel çeşitliliğin ve diyaloğun temellerinden dillerin yüzde 40'ının tehdit altında olduğu ve dijital araçların daha önemli hale geldiği bu dönemde, dillerin korunmasında yapay zeka ve teknolojik gelişmelerin umut vadettiği görülüyor.

"Uluslararası Anadili Günü", Bangladeş'in girişimiyle 1999'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Konferansı'nda onaylandı ve 2000'den bu yana dilsel ve kültürel çeşitliliği ve çok dilliliği teşvik etmek amacıyla her yıl 21 Şubat günü kutlanıyor."

Bangladeş'in girişimiyle onaylanan ve her yıl kutlanan Uluslararası Anadili Günü, Bangladeş tarihinde de önemli yer tutuyor.

1952'de Dakka'da binlerce kişi, ana dilleri Bengalcenin resmi dil olarak kabul edilmesi için gösteriler düzenledi. Uluslararası Anadili Günü'nün kutlandığı 21 Şubat 1952'deki bu gösteriler sırasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Dilin kalkınmada, kültürel çeşitliliği ve kültürlerarası diyaloğu korumada, işbirliğini güçlendirmede ve herkese iyi bir eğitim sağlamada kilit rolü bulunuyor.

UNESCO'ya göre her iki haftada bir dil, tüm kültürel ve entelektüel mirasla yok oluyor. UNESCO'nun tahminlerine göre, dünyada bulunan 8 bin 324 dilden 7 bini hala kullanılıyor.

Ayrıca UNESCO, "Dünya Dilleri Atlası" ile dünyadaki dilleri ve ülkelerde kullanılan dillerin durumlarını ve farklı yönlerini belgelendiren interaktif ve dinamik çevrim içi bir araç sunuyor. Bu atlasla iletişim aracı dillerin ve sosyal, kültürel ve siyasi bilgi kaynaklarının detaylı kaydının tutulması amaçlanıyor.

Dillerin yüzde 40'ı tehdit altında

Bu dillerden yalnızca birkaç yüzüne eğitim sistemlerinde ve kamusal alanlarda yer veriliyor. Çok daha az dil ise dijital dünyada kullanılıyor. Bu da temelde en az yüzde 40'ının tehdit altında olduğunu gösteriyor.

Uluslararası Anadili Günü, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma noktasında dilin rolünü vurguluyor. Özellikle kapsayıcılık noktasında çok dilli eğitim azınlık ve yerel dillerin korunmasına da katkı sağlıyor.

Küreselleşme nedeniyle tehdit altında olan dillerin kayboluşu, kültürel ve geleneksel çeşitliliklerin de zarar görmesine neden olabiliyor.

"Çok dilli eğitimde gençlerin sesleri"

Yerli dillerin korunması için Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yürütülen 2022-2032 dönemini kapsayan "Uluslararası Yerli Diller" girişimi bulunuyor. Bu kapsamda çalışmalar her dilin önem arz ettiğini ve "sessizliği durdurmak için" derhal harekete geçilmesi gerektiğini vurguluyor.

Bu yıl ise UNESCO tarafından Uluslararası Anadili Günü için "çok dilli eğitimde gençlerin sesleri" teması belirlendi. Bu bağlamda gençlerin çok dilli eğitimin geleceğini şekillendirmedeki rolüne dikkat çekiliyor.

Dilin yalnızca bir iletişim aracı olmadığı vurgulanan tema kapsamında dilin kimlik, öğrenme, refah ve topluma katılım konusunda merkezi bir rol üstlendiği gösteriliyor.

Yalnızca bir iletişim aracından fazlası olan dil, kültür ve tarihin aktarımı noktasında bir araç olmasının yanı sıra insanları köklerine bağlayan, çocukluğunu ve aile anılarını hatırlatan bir konfor alanı olarak önem arz ediyor.

2024 ve 2025'te de UNESCO temaları çoğunlukla çok dilli eğitime odaklandı, öğrenimin ve nesiller arası bağlantının temel noktasının bu olduğuna dikkat çekildi.

Teknoloji umut vadediyor

"Çok dilli eğitimde gençlerin sesleri" teması ile de bu vurgulanmaya devam edilirken, dillerin korunmasında teknolojinin rolü de ön plana çıkarılıyor."

Dilin yok olmaması için dijital araçlar daha önemli hale gelirken, yerli lehçeleri öğretebilen uygulamalardan kaynakları yetersiz dilleri çevirebilen yapay zeka araçlarına kadar teknoloji yeni bir umut doğuruyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Anadili Günü'nde Dilin Önemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
CHP’den 11. Yargı Paketi için AYM’ye iptal başvurusu CHP'den 11. Yargı Paketi için AYM'ye iptal başvurusu
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı
Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Bu gençler çıldırmış olmalı Zayıflamak için yaptıklarına bakın Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
Vedat Muriqi destan yazıyor Vedat Muriqi destan yazıyor
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

11:54
Yeniden aday olacak mı Dursun Özbek son kararını verdi
Yeniden aday olacak mı? Dursun Özbek son kararını verdi
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
10:54
6 Süper Lig takımı var İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri
6 Süper Lig takımı var! İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
10:42
Herkes aynı detaya takıldı Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
10:30
“Yasak aşk“ iddiasında yeni perde Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif
"Yasak aşk" iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif
10:26
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kariyer yolculuğu
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu
10:15
İsmail Hacıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Posta kutusuyla madde temini
İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Posta kutusuyla madde temini
09:55
Nihat Kahveci dün gece gördükleri karşısında çıldırdı
Nihat Kahveci dün gece gördükleri karşısında çıldırdı
09:29
Prensi boşuna almamışlar Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 11:58:48. #7.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Anadili Günü'nde Dilin Önemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.