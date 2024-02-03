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Uluslararası Anlaşmaların Onaylanmasına Dair Kanunlar Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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Uluslararası Anlaşmaların Onaylanmasına Dair Kanunlar Yürürlüğe Girdi

Uluslararası Anlaşmaların Onaylanmasına Dair Kanunlar Yürürlüğe Girdi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Ek 1. Protokolün Onaylanması ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması uygun bulundu. Ayrıca, Türkiye'nin imzaladığı bazı anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi.

03.02.2024 10:51
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Bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek 1. Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" Resmi Gazete'de yer aldı.

Öte yandan, Türkiye'nin imzaladığı bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 25 Eylül 2023'te Nahçıvan'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kahramanmaraş İlinde Konut, İlköğretim Okulu, Anaokulu ve Kültür Merkezi Yapımı ile İlgili İşbirliği Anlaşması"nın yürürlük tarihi 29 Kasım 2023 olarak belirlendi.

Söz konusu bazı anlaşmaların Resmi Gazete'de yer alan yürürlük tarihleri şöyle sıralandı:

" Belgrad'da 16 Haziran 2022'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Varlıklarının Yasadışı Trafiğiyle Mücadele Anlaşması: 15 Kasım 2023

20 Ocak 2023'te Lefkoşa'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol: 30 Ekim 2023

15 Kasım 2022'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında BRTK Radyo Frekanslarının Güncellenmesi ve Güçlendirilmesi Projesinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Protokol: 10 Ekim 2023

Milletlerarası Finansman Kurumu Ana Anlaşmasının Tadil Edilmesine İlişkin 16/4/2020 Tarihli ve 273 Sayılı Guvernörler Kurulu Kararı: 16 Nisan 2020

Saraybosna'da 28 Kasım 2013'te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında İade Anlaşması: 28 Temmuz 2017"

Kaynak: AA

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