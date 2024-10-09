Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Jürisi Mercan Dede'nin Sergisini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Jürisi Mercan Dede'nin Sergisini Ziyaret Etti

Antalya'da düzenlenen 61'inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde, jüri üyeleri Mercan Dede'nin 30 yıllık görsel sanat çalışmalarından oluşan 'Sen Potansiyellerle Doğdun' sergisini büyük bir ilgiyle gezdi. Sergi, 20 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

09.10.2024 17:05
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(ANTALYA)- Bu yıl 61'incisi Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi, aynı zamanda jüri üyesi olan müzisyen Mercan Dede'nin 30 yıllık görsel sanat çalışmalarının bir seçkisinden oluşan "Sen Potansiyellerle Doğdun" sergisini gezdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 61'incisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, yoğun film programlarına kısa bir sanat molası verdi. Altın Portakal jürisi, aynı zamanda jüri üyeleri arasında yer alan ve 30 yıllık sanat çalışmalarından oluşan bir seçkiyle kentte "Sen Potansiyellerle Doğdun" sergisi açan Mercan Dede'nin sergisini ziyaret etti. Jüri Başkanı Ferzan Özpetek, jüri üyeleri Deniz Göktürk Kobanbay, Melisa Önel, Melis Behlil, İlker Kaleli, Gökçe Bahadır ve sergi sahibi Mercan Dede'nin katıldığı sergi ziyaretine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de eşlik etti.

Sergi büyük beğeni topladı

Antalya Kültür Sanat'ta vatandaşlarla buluşan "Sen Potansiyellerle Doğdun" sergisini gezen jüri üyeleri, sergiyi büyük bir ilgiyle inceledi. Müzisyen Mercan Dede, jüri üyelerine, eserlerinin hikayesini anlattı. Mercan Dede'nin 35 eserinin yer aldığı sergi, büyük beğeni topladı. 3 bölümden oluşan sergiyi ilgiyle gezen Altın Portakal jüri üyeleri, Mercan Dede'yi çalışmalarından dolayı tebrik etti.

"Sen Potansiyellerle Doğdun" sergisi 20 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Jürisi Mercan Dede'nin Sergisini Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Jürisi Mercan Dede'nin Sergisini Ziyaret Etti - Son Dakika
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