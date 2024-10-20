Uluslararası Balkan Forumu Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uluslararası Balkan Forumu Gerçekleşti

Uluslararası Balkan Forumu Gerçekleşti

Balkanlar'daki Romanların sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

20.10.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Sivil Toplum Koordinasyon Derneğinin (USKOM) koordinatörlüğünde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının desteğiyle "Uluslararası Balkan Forumu" düzenlendi.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Balkanlar'daki 10 ülkeden 21 sivil toplum kuruluşunun temsilcilerini, siyasetçileri, akademisyenleri ve Roman milletvekillerini bir araya getirdi.

Forumda, Balkan ve Avrupa coğrafyasındaki Romanların karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri, kültürel mirasın korunması için yapılabilecek çalışmalar, Romanların haklarının korunması için atılabilecek adımlar ile eğitim, kültür, sanat ve siyaset alanlarında işbirliği projelerinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

USKOM Başkanı Yusuf Ziya Dönmez, forumda yaptığı konuşmada, Roman topluluklarının sesini duyurmak ve onların karşılaştığı zorlukları ele almak için etkinliğin önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Dönmez, "Roman kültürünün zenginliği, yaşadıkları toprakların sadece geçmişini değil, geleceğini de şekillendirme gücüne sahiptir. Her birimizin sesi, dayanışma ve sevgiyle birleştiğinde bir değişim yaratacaktır. Bu forumun, Romanların sesini yükseltmek ve haklarını savunmak adına bir dönüm noktası olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay ise birçok Balkan ülkesinde Roman vatandaşların sosyal ve kültürel problemlerinin çözümünün ağır aksak işlediğini dile getirdi.

Avrupa ve Balkanlar'da 11 milyon genç enerjik nüfusu ile değerli bir potansiyel olan Roman toplumunun siyaset, eğitim, barınma, sağlık ve istihdamda, sosyal yaşamın tüm alanlarında ayrımcılık problemiyle karşılaştıklarına dikkati çeken Atalay, "Sivil toplum kurumlarının insani yardım politikalarında, unutulan Roman toplumunu hatırlamaları çok önemli bir insan hakları ve ahlaki sorumluluk icap etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Program sonunda katılımcılara hediye takdim edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Sivil Toplum, Etkinlikler, Balkanlar, Politika, Siyaset, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Balkan Forumu Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 04:02:39. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Balkan Forumu Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.