Uluslararası Bayraklı Homeros Edebiyat ve Sanat Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Uluslararası Bayraklı Homeros Edebiyat ve Sanat Festivali Başlıyor

Bayraklı Belediyesi, Homeros'un eserlerinden ilham alan 3'üncü Edebiyat ve Sanat Festivalini 11-12 Ekim tarihlerinde düzenleyecek. Festival, atölyeler, sergiler, müzikal ve konserlerle dolu bir program sunacak.

09.10.2024 10:47  Güncelleme: 11:43
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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Uluslararası Bayraklı Homeros Edebiyat ve Sanat Festivali, sanat ve edebiyat dünyasının önemli isimlerini bu yıl da bir araya getirecek. 'Smyrna'dan İlhamla Sanat ve Edebiyat' temasıyla 11-12 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek festival boyunca atölyeler, söyleşiler, sergiler, gösteriler, müzikal ve konserler sanatseverlerle buluşacak. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Antik Çağ'da yaşamış ve batı edebiyatının en önemli ozanlarından Homeros'u doğduğu topraklarda yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bu kapsamda 3'üncüsünü düzenleyeceğimiz festivalimizde tüm edebiyat ve sanatseverleri Homeros'un dünyasında yolculuğa davet ediyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek 3'üncü Uluslararası Bayraklı Homeros Edebiyat ve Sanat Festivali, tarih, edebiyat ve sanatla dolu etkinlikleriyle İzmirlileri büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak. Festival, 11 Ekim Cuma günü 17.00'da Smyrna kazı alanında çeşitli atölyelerle başlayacak. Antik Heykel Atölyesi, yetişkinlere tarihin izlerini taşıyan heykelleri yeniden keşfetme fırsatı sunacak. 18.30'da yapılacak Maske Atölyesi etkinliği ile katılımcılar sanatsal becerilerini ortaya çıkaracak.

12 Ekim Cumartesi, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde devam edecek festival saat 11.30'da Efe Yelbuğa'nın "Homeros'un Ağıdı" adlı resim sergisi ile başlayacak. 12.00'da açılış konuşmalarına geçilecek. 12: 30'da Prof. Dr. Ersin Doğer, Prof. Dr. Cumhur Tanrıver ve Prof. Dr. Akın Ersoy'un konuşmacı olarak katılacağı "Bayraklı, İzmir ve Homeros'un Kökleri" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. 13: 30'da "Antik Çağ'dan Günümüz Türk Şiirine Homeros'tan Alınan İlham" başlıklı oturumda, Ayşen Şahin moderatörlüğünde; Mahmut Temizyürek, Onur Behramoğlu ve Eren Aysan konuşmacı olacak. 14: 45'te Ünsal Ünlü'nün moderatörlüğünde Lale Müldür, Altay Öktem ve Hidayet Karakuş'un konuşmacı olacağı "Bayraklı'nın Antik Köklerinde Mitoloji ve Gerçeklik" oturumu katılımcılarla buluşacak. 15: 45'te festival; dünyaca ünlü arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu ve ud sanatçısı Bülent Okan'ın eşsiz dinletisiyle taçlanacak. 17: 00'da Eren Aysan moderatörlüğünde "Coğrafya ve Düşünsel Zenginlik Günümüzde Felsefenin Yolculuğu" söyleşisi, Yalın Alpay, Murat Menteş ve Christos Kafteranis'in katılımıyla gerçekleşecek. 18: 30'da "İzmir Aşkına 8500 Müzikali" ile sanatseverler tarihin büyülü yolculuğunda gezintiye çıkacak. Saat 20.00'da ise Hüsnü Arkan ve Dengin Ceyhan "Kırk Yıl Sonra" konseri ile sahne alacak. Festivalin finalinde katılımcılar unutulmaz anlara tanıklık edecek.

"Festivalimize tüm sanatseverleri bekliyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Homeros, bugün bizim yaşadığımız topraklar üzerinde yaşamış, dünya edebiyatına önemli eserler bırakmış eşsiz bir miras! Bu mirasa sahip çıktığımız için çok mutluyuz. Adına düzenlediğimiz Uluslararası Edebiyat ve Sanat Festivalinin bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz ve önümüzdeki yıllarda daha büyük etkinliklerle bu tarihi ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. İzmir'in kalbinde, tarih ve sanat dolu festivalimize tüm sanatseverleri bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Bayraklı Homeros Edebiyat ve Sanat Festivali Başlıyor - Son Dakika

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