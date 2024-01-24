 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2023'teki Kahramanmaraş depremleriyle ilgili bulgular açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

2023'teki Kahramanmaraş depremleriyle ilgili bulgular açıklandı

Uluslararası bir bilim insanları ekibi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve büyük can kaybına yol açan çifte depremlerin fayların kırılma sürecini ve tetiklediği sarsıntıyı ortaya koyan bulgularını açıkladı. Fay hattı kırılması karmaşık bir süreç olup, depremin aşamalarının anlaşılması açısından önem taşıyor. Peking Üniversitesi'nin araştırmacıları, sismik dalgaların veri analizi, uydu pozisyonları ve radar gözlemleri kullanarak depremlerin kırılma sürecini araştırdı. Bulgular, süper kayma sürecinin bir fay kolunda başlayıp ana fayda ilk kırılmayı tetiklediğini gösterdi. Bu bulguların Çin'deki deprem sorunlarını anlamada yardımcı olabileceği belirtildi.

2023\'teki Kahramanmaraş depremleriyle ilgili bulgular açıklandı
24.01.2024 - 19:18,  Güncelleme: 19:19
Abone Ol

BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, 2023'ün Şubat ayında meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı çifte depremlere ilişkin bulgularını açıklayarak, fayların kırılma sürecini ve kırılmanın tetiklediği sarsıntıya ilişkin ayrıntıları ortaya koydu.

Science dergisinde yayımlanan bulgularda açıklandığı üzere fay hattı kırılması karmaşık olup, fayların yer değiştirmesi ve sismik dalga yayılımı gibi çok sayıda süreci içeriyor. Kırılma sürecinin ve nasıl tetiklendiğinin anlaşılması, depremin aşamalarının anlaşılması açısından fayda sağlıyor.

Peking Üniversitesi'nin Dünya ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden araştırmacılar Yue Han ve Song Xiaodong liderliğindeki ekip, geniş bir alanda etkili olan ve büyük can kaybına yol açan 7,8 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin oluştuğu koşulları tanımlamaya ve simüle etmeye çalıştı.

Türk ve ABD'li meslektaşlarıyla işbirliği yapan ekip, söz konusu depremlerin kırılma sürecini araştırmak üzere sismik dalgaların kapsamlı veri analizini, uydu pozisyonlarını ve radar gözlemlerini kullandı.

Araştırma ekibi, ilk meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem sırasında saniyede 4,2 kilometre yayılma hızına sahip bir süper kayma sürecinin bir fay kolunda başlayıp Mach dalgaları gönderdiğini ve 300 kilometre uzunluğundaki ana fayda ilk kırılmayı tetiklediğini tespit etti.

Peking Üniversitesi'nde kürsüsü olan ve büyük depremlerle ilgili kilit önemdeki ulusal projeye başkanlık yapan profesör Song, "Bu süreç, süpersonik bir uçağın ürettiği ses patlamasına benziyor" dedi.

Dünyanın diğer bölgelerinde depremler çoğunlukla okyanus tabanında meydana gelirken, Türkiye ve Çin'dekiler genellikle karada oluşuyor. Yue, "Bu bulguların Çin'deki deprem sorunlarını anlamamıza da yardımcı olacağına inanıyoruz. O yüzden, verilerin toplanıp paylaşılması kritik önem taşıyor" dedi.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Kahramanmaraş, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2023'teki Kahramanmaraş depremleriyle ilgili bulgular açıklandı - Son Dakika


20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı

Son Dakika
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:17:27. #1.11#
SON DAKİKA: 2023'teki Kahramanmaraş depremleriyle ilgili bulgular açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement