Uluslararası Ekonomi Zirvesi 2023 Sapanca'da - Son Dakika
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Uluslararası Ekonomi Zirvesi 2023 Sapanca'da

17-20 Nisan'da Sapanca'da gerçekleştirilecek zirvede ekonomi, siyaset ve iş dünyası liderleri buluşacak.

09.04.2025 11:16
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Ekonomi, siyaset, savunma ve iş dünyasından çok sayıda isim, 17-20 Nisan'da Sapanca'daki Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde bir araya gelecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, her dönem Türkiye ve dünyanın önde gelen siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ismi bu yıl "Uluslararası Ekonomi Zirvesi" olarak değiştirildi.

Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından 17-20 Nisan'da Sapanca'da düzenlenecek zirvenin bu yılki teması "Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0" olarak belirlendi.

Zirvede, yeni yatırımlar, ihracat, politik ve ekonomik dönüşüm, savunma teknolojileri, finansal teknolojilerde inovasyon ve yeşil ekonomi konuları ele alınacak.

Etkinliğin açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapması planlanıyor. Zirvede Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da bir konuşma gerçekleştirecek. Ayrıca, düzenlenecek panellerde ekonomi, siyaset, savunma ve iş dünyasından çok sayıda isim görüşlerini dile getirecek.

Dünya siyaseti ve iş dünyasının tanınan isimlerinden Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı ve Alman- Türk İş Konseyi Başkanı Christian Wulff, eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye ve Orta Asya Ülke Direktörü Wiebke Shlomer da konuşmacılar arasında yer alıyor.

Zirve kapsamında 12 panel gerçekleştirilecek.

Etkinlikte 12 panel yapılması planlanıyor. Söz konusu paneller şu başlıklarda gerçekleştirilecek:

"Yarına Hazırlık: Yeni Yatırımlar ve Fırsatlar", "Global Ekonomi 5.0: Politik, Ekonomik ve Sosyal Dönüşüm", "AB ve Almanya İlişkilerinde Yeni Dönem: Neden Türkiye?", "Değişen Konseptler Işığında Savunma Teknolojilerinin Geleceği", "e-Ticaretin Türkiye Ekonomisi İçin Yarattığı Sınır Ötesi Fırsatlar", "İhracatta Yeni Strateji: Rekabet Gücü ve Katma Değer Odaklı Büyüme ve Kalkınma", "Finansal Teknolojilerde İnovasyon ve Gelecek Senaryoları", "Toplum 5.0: Büyük Dönüşüm", "Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilirliğin Yarını", "Liderlerin Gelecek Senaryoları: Yeni Dünya, Yeni Şirket, Yenilikçi Yatırım ve Stratejiler", "Sağlığın Geleceği: İnovasyon, Yapay Zeka ve Dijitalleşme", "Yapay Zeka Etkisi Sektörleri ve İş Dünyasını Nasıl Değiştirecek?"

Kaynak: AA

İş Dünyası, Siyaset, Finans, Dünya, Son Dakika

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