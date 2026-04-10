UEZ 2026'da Küresel Riskler ve Dönüşüm Tartışıldı

10.04.2026 21:31
15. Uluslararası Ekonomi Zirvesi, 'Büyük Dönüşüm: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası' temasıyla Türkiye'de gerçekleştirildi. Katılımcılar, çoklu krizler çağındaki yeni dünya düzenine ve ekonomik risklere dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

2012'den beri düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2026), bu yıl 15'inci kez Türkiye ve dünyadan siyasetçileri, iş liderlerini ve akademisyenleri ağırladı. 'Büyük Dönüşüm: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası' temasıyla gerçekleşen zirvenin ana sponsorluğunu Tera Finans Grubu üstlendi.

Zirvenin beşinci paneli, 'Çoklu Krizler Çağında Yeni Dünya Düzeni ve Riskler' başlığıyla düzenlendi ve moderatörlüğünü gazeteci Ahu Tanrıkulu yaptı. Tanrıkulu, savaş ortamında zor bir süreçten geçildiğini belirterek, krizlerin sadece ekonomik değil siyasi radikal değişikliklere yol açabileceğini vurguladı.

Zurich Sigorta Grubu Türkiye CEO'su Yılmaz Yıldız, küresel risk öngörülerinden bahsetti ve genel olarak kötümserliğin hakim olduğunu, yüzde 90'ın çok kötümser olduğunu söyledi. Yıldız, İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin değiştiğini, ABD'nin ekonomik gücünü yeniden kazanmaya çalıştığını ve bu paradigma değişikliğinde yapay zekâ ve Amerikan iç politikasının önemli olduğunu ifade etti.

Üsküdar Üniversitesi'nden Prof. Deniz Ülke Kaynak, krizler döneminde olduğumuzu belirterek, Hürmüz krizinin büyük bir değişime işaret ettiğini ve petrodolar sisteminin yıkılış sinyalleri verdiğini aktardı. Özyeğin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Evren Balta ise Çin'in yükselişinin rahatsız etmeye başladığını, ABD'nin hegemonik gücünün dönüşüm geçirdiğini ve doların rezerv para statüsünün sarsıldığını vurguladı.

