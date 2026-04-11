UEZ 2026'da Unicorn ve Sürdürülebilir Büyüme Tartışıldı

2012'den bu yana düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2026), 15'inci kez Türkiye ve dünyadan siyasetçi, iş lideri ve akademisyenleri ağırladı. 'Büyük Dönüşüm: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası' temasıyla gerçekleşen zirvenin ikinci gününde, 'Milyar Dolarlık Şirket Yolculuğu: Türkiye'de Unicorn Olmanın Dinamikleri' başlıklı panel düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın üstlendi. Aydın, girişimcilikte hız odaklı büyümenin yerini sürdürülebilir ve kaliteli büyümeye bıraktığını vurgulayarak, Türkiye'de unicorn sayısındaki artışın kalıcı hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, girişim sermayesinde para toplamanın ve exitlerin zorlaştığı bir dönemden geçildiğini ifade etti. Dayıoğlu, unicorn olmanın kolay olmadığını, iyi yönetilen şirketlere yatırım yapmanın önemine dikkat çekti. Türkiye'nin genç nüfusu, yüksek internet penetrasyonu ve bölgesel avantajlarıyla potansiyel taşıdığını söyleyerek, yapay zeka ve fintek gibi alanlarda başarılı şirketler çıkarılabileceğini vurguladı. Ancak yurtdışından sermaye gelmesindeki kısıtlamaların zorluk yarattığını ekledi.

Wingie Enuygun Group Kurucu Ortağı Nihan Çolak Erol, Türkiye'de girişimcilikte sermaye bulmanın zor olduğunu, bu nedenle öz sermayeyle ilerlemek ve erken kârlılığa odaklanmak gerektiğini belirtti. Yapay zekanın katkısıyla daha olumlu bir ortamda olduklarını ifade etti. Picus Security Kurucu Ortağı Dr. Süleyman Özarslan, global bir probleme odaklanmanın büyüme için kritik olduğunu vurguladı. Siber güvenlikte yapay zekanın hem fırsat hem risk yarattığını, bu dönüşüme uyum sağlamanın önemli olduğunu söyledi.

Innovance Kurucusu Yusuf Ürey, yapay zekanın yeni bir sanayi devrimi başlattığını, mesleklerin dönüşeceğini ve bu değişime hazırlıklı olunması gerektiğini dile getirdi. Panelde, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemindeki gelişmeler ve sürdürülebilir büyüme stratejileri tartışılarak, geleceğe yönelik öneriler paylaşıldı.