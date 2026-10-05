Uluslararası Gençlik Merkezi, yeni üniversitelilere Dalyan ve Sarıgerme'yi gezdirdi - Son Dakika
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Uluslararası Gençlik Merkezi, yeni üniversitelilere Dalyan ve Sarıgerme'yi gezdirdi

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Uluslararası Gençlik Merkezi, yeni üniversitelilere Dalyan ve Sarıgerme\'yi gezdirdi
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Uluslararası Gençlik Merkezi, yeni üniversiteliler için "Gelin Tanış Olalım" gezisi düzenledi. Muğla Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler Dalyan'daki Kaunos Kral Mezarları, Dalyan Kanalı, tarihi Dalyan Camisi ve Sarıgerme'deki kum zambaklarını gördü; kaynaşmaları amaçlandı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından üniversite eğitimine yeni başlayan öğrenciler için "Gelin Tanış Olalım" projesi kapsamında gezi düzenlendi.

Muğla Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin katıldığı programda, Ortaca ilçesindeki Dalyan Mahallesi'nde bulunan Kaunos Kral Mezarları, Dalyan Kanalı ve tarihi Dalyan Camisi ziyaret edildi.

Öğrencilere ziyaret edilen bölgelerin tarihi ve kültürel özellikleri hakkında bilgi verildi.

Gezinin devamında Sarıgerme'deki kum zambaklarını gören öğrenciler, doğayla iç içe vakit geçirdi.

Etkinlikle öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması ve Muğla'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanımalarının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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