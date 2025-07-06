Uluslararası Hukukta Yeni Perspektifler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uluslararası Hukukta Yeni Perspektifler

06.07.2025 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grovogui, uluslararası hukukun Batı dışı geleneklerle yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

Cornell Üniversitesi'nden Profesör Siba N'Zatioula Grovogui, uluslararası hukukun yalnızca Batı merkezli bir gelenekle sınırlanmasının büyük bir hata olduğunu, hukuk sistemlerinin Batı dışı perspektiflerle yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Uluslararası ilişkiler teorisi ve hukuku uzmanı Grovogui, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından "Çatışma Sonrası Toplumlarda Adalet ve Yeniden İnşa" temasıyla ikincisi düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Uluslararası Hukuk Konferansı 2025'te (BILC 2025) katılımcılara hitap etti.

Uluslararası hukukun evrensel bir miras olduğunu ancak bunun yalnızca Avrupa merkezli bir gelenek üzerinden inşa edilmesinin büyük bir hata olduğunu söyleyen Grovogui, "Uluslararası hukuk evrensel bir mirastır ancak içinde birden fazla gelenek barındırır. Buna rağmen biz yalnızca tek bir geleneği başlangıç, 'alfa ve omega uluslararası hukuk' olarak aldık. Bu büyük bir hatadır." dedi.

Grovogui, sömürgecilik öncesinde dünyanın farklı bölgelerinde mevcut olan hukuk sistemlerinin Avrupa'nın müdahalesiyle bozulduğunu anlatarak, "Bugün 'uluslararası hukuk' dediğimiz şeyin, doğası gereği emperyal, çok tutarlı, uyumlu, insanın var olmadığı, mizantropik bir gelenek olduğunu vurgulamalıyız." diye konuştu.

Uluslararası hukuk tarihinin Avrupa öncesi dönemlerine ve farklı coğrafyaların hukuk geleneklerine dönülmesi gerektiğini savunan Grovogui, "Benim görevim, genç Afrikalılara bu arşivlere dönmelerini öğretmek. Bunlar bizim arşivlerimizdir. Kanunlar Avrupalılara aittir ama arşivler bizimdir." ifadelerini kullandı.

Grovogui, Filistinlilerin uluslararası hukuk bağlamında meşru haklarına da değinerek, "Filistinliler, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru müdafaa hakkına sahiptir. İyi insanlar bunu bilirler. Ancak bugün, ABD'deki üniversitelerde Filistinlilerin haklarından dahi söz edemezsiniz." şeklinde konuştu.

"Uluslararası düzen güç sahiplerinin statükosunu korumaya odaklı"

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan liberal uluslararası düzenin, gerçekte evrensel adalet değil, güç sahiplerinin statükosunu korumaya odaklandığına işaret eden Grovogui, UNESCO ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi girişimlerin ise Latin Amerika, Orta Doğu ve Asya'dan gelen aktörlerin mücadelesi sayesinde ortaya çıkabildiğini söyledi.

Grovogui, artık sadece eleştiri yapmanın yeterli olmadığını, asıl görevin uluslararası hukuku, kendi tarihsel köklerinden yeniden savunmak ve inşa etmek olduğunu vurguladı.

"?Batı dışındaki ülkelerin değeri bilinmiyor"

Batı dışındaki ülkelerde yüzyıllardır var olan adalet, misafirperverlik ve dayanışma kültürlerinin bilinçli olarak görmezden gelindiğini ifade eden Grovogui, Senegal gibi nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde, özgür seçimlerle bir Katolik'in cumhurbaşkanı seçilmesini "toplumsal kozmopolitizmin bir göstergesi" olarak değerlendirdi.

Grovogui, Batılı düşünce sistemlerinin "mutlak doğru" gibi sunulmasına da eleştirerek, Afrika, Endülüs gibi kendi geleneklerinde yazılmış metinlerin ve düşünsel mirasın da en az onlar kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Endülüs'te ve Batı Afrika'daki entelektüel çevrelerde üretilmiş bilgi ve değerlerin Avrupa Rönesansı'ndan önceye dayandığını hatırlatan Grovogui, bu birikimin arşivlerde mevcut olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Kültür, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Hukukta Yeni Perspektifler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel felaketi 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp ABD'de sel felaketi! 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp
Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı
İsrail kabinesinde kavga Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti İsrail kabinesinde kavga! Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti
Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel’den ilk tepki Hemen talimat verdi Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki! Hemen talimat verdi
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı

15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesinde tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesinde tarih belli oldu
14:00
Yurt mescidinde büyük skandal Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı
Yurt mescidinde büyük skandal! Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı
13:11
Manavgat’ta hayvan parkından kaçan aslan öldürüldü
Manavgat'ta hayvan parkından kaçan aslan öldürüldü
13:10
Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim
Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim
11:41
Brad Pitt’in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından ’en büyük pişmanlığı’ ortaya çıktı
Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından 'en büyük pişmanlığı' ortaya çıktı
11:40
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
11:25
Urfa’da heyecanlandıran keşif Bulunan yazıt çözülemiyor
Urfa'da heyecanlandıran keşif! Bulunan yazıt çözülemiyor
10:29
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alındığı anlar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı anlar
10:21
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor! 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
10:20
Kaçkar Dağları’nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota ’Alçaktan uçuyoruz’ demiş
Kaçkar Dağları'nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş
09:56
Yaprak Dökümü’nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
09:34
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
09:31
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı
09:20
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor
Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2025 16:03:38. #7.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Hukukta Yeni Perspektifler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.