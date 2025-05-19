Uluslararası İletişim Günleri Bakü'de Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uluslararası İletişim Günleri Bakü'de Yapıldı

Üsküdar ve Bakü Devlet Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda dijital medya öne çıktı.

19.05.2025 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Bakü Devlet Üniversitesi (BDÜ) Gazetecilik Fakültesi işbirliğinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri (İFİG), "Dijital Çağda Medya ve İletişim Çalışmaları" temasıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi.

Hem yüz yüze hem de çevrim içi oturumlarla yapılan sempozyumda, 300'den fazla akademisyen, araştırmacı ve medya uzmanı bildiri sundu. Yaklaşık 50 oturumdan oluşan etkinlikte yapay zeka, dijital dönüşüm ve iletişim eğitiminin geleceği gibi konular masaya yatırıldı.

Etkinliğin açılışında BDÜ Rektörü Prof. Dr. Elçin Babayev, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Reşat Mecit, medya yöneticileri, milletvekilleri yer aldı. Etkinliğe, Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülkeden akademisyen ve iletişim uzmanı katıldı.

Sempozyumda sunulan bildirilerin büyük bir kısmında yapay zeka temelli medya uygulamaları üzerine odaklanıldı. Katılımcılar, dijitalleşmenin medya üzerindeki etkilerini değerlendirerek, medyada yaşanan dönüşüm sürecini çok yönlü tartıştı.

Medya eğitiminin geleceğine dair önerilerin öne çıktığı sempozyumda akademisyenler ve sektör temsilcileri, dijital çağın ihtiyaçlarına uygun bir iletişim eğitiminin kaçınılmaz olduğu yönünde görüşler paylaştı. Bu kapsamda, özellikle yapay zeka ve algoritmik analiz gibi konuların iletişim fakültelerinin müfredatlarına dahil edilmesi önerildi.

Etkinlikte, Türkiye'deki akreditasyon sisteminin iletişim eğitiminde sağladığı dönüşüm örnek gösterilirken, Azerbaycan üniversitelerinin de bu sürece entegrasyonunun önemine dikkat çekildi. İki ülkenin iletişim fakülteleri arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiği vurgulandı.

Sempozyuma katılan BDÜ Gazetecilik Fakültesi öğrencileri, Türk akademisyenlerle birebir temas kurma imkanı buldu.

Yetkililer, bu tür etkinliklerin Türkiye ve Azerbaycan arasında akademik işbirliğini güçlendirmesi açısından önemli olduğunu belirterek, ortak projelerin ve karşılıklı ziyaretlerin süreceğini ifade etti.

"Azerbaycanlı öğrencilerle daha sık görüşeceğiz"

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycanlı öğrencilerin sempozyuma büyük ilgi göstermesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Güngör, geleceğin gazetecilerinin merak, ilgi ve heyecanlarının akademisyenleri gururlandırdığını ve mutlu ettiğini belirterek, "Azerbaycanlı öğrencilere sözler verdik, onlarla bundan sonra daha sık görüşeceğiz, fakültelerine ve derslerine konuk olacağız. Bu sempozyumun, her iki ülkenin akademisyenlerinin, öğrencilerinin bundan sonraki buluşmalarına, güçlerini birleştirmelerine, bilgi paylaşımlarına ve işbirliklerine öncülük edecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Bakü Devlet Üniversitesi, Dijital Dönüşüm, Kültür Sanat, Yapay Zeka, Teknoloji, Üsküdar, Eğitim, Güncel, Medya, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası İletişim Günleri Bakü'de Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi 5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
Fenerbahçe, Eyüpspor’u golcüleriyle mağlup etti Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti
Neler oldu neler Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
Mauro Icardi’den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim’den 5. yıldız mesajı 25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı
Yunanistan’da deprem paniği Okullar tatil edildi Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi
Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş tabutu ile kutladı Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş tabutu ile kutladı
Şampiyonluk sonrası Galatasaray’ı bekleyen dev gelir Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
Geceye damga vuran an Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme

17:56
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
17:39
Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
15:44
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
15:12
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi
Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
22:33
Taraftarlar sokaklardan taştı Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması
Taraftarlar sokaklardan taştı! Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması
22:12
Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı
Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı
22:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
22:06
Mourinho’dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim
22:03
Şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek araca isabet etti
Şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek araca isabet etti
22:02
Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi
Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi
21:54
Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti Ünlü isimlerden paylaşım yağdı
Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Ünlü isimlerden paylaşım yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 18:05:53. #7.13#
SON DAKİKA: Uluslararası İletişim Günleri Bakü'de Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.