Uluslararası İletişim Günleri Bakü'de Yapıldı

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Bakü Devlet Üniversitesi (BDÜ) Gazetecilik Fakültesi işbirliğinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri (İFİG), "Dijital Çağda Medya ve İletişim Çalışmaları" temasıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi.

Hem yüz yüze hem de çevrim içi oturumlarla yapılan sempozyumda, 300'den fazla akademisyen, araştırmacı ve medya uzmanı bildiri sundu. Yaklaşık 50 oturumdan oluşan etkinlikte yapay zeka, dijital dönüşüm ve iletişim eğitiminin geleceği gibi konular masaya yatırıldı.

Etkinliğin açılışında BDÜ Rektörü Prof. Dr. Elçin Babayev, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Reşat Mecit, medya yöneticileri, milletvekilleri yer aldı. Etkinliğe, Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülkeden akademisyen ve iletişim uzmanı katıldı.

Sempozyumda sunulan bildirilerin büyük bir kısmında yapay zeka temelli medya uygulamaları üzerine odaklanıldı. Katılımcılar, dijitalleşmenin medya üzerindeki etkilerini değerlendirerek, medyada yaşanan dönüşüm sürecini çok yönlü tartıştı.

Medya eğitiminin geleceğine dair önerilerin öne çıktığı sempozyumda akademisyenler ve sektör temsilcileri, dijital çağın ihtiyaçlarına uygun bir iletişim eğitiminin kaçınılmaz olduğu yönünde görüşler paylaştı. Bu kapsamda, özellikle yapay zeka ve algoritmik analiz gibi konuların iletişim fakültelerinin müfredatlarına dahil edilmesi önerildi.

Etkinlikte, Türkiye'deki akreditasyon sisteminin iletişim eğitiminde sağladığı dönüşüm örnek gösterilirken, Azerbaycan üniversitelerinin de bu sürece entegrasyonunun önemine dikkat çekildi. İki ülkenin iletişim fakülteleri arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiği vurgulandı.

Sempozyuma katılan BDÜ Gazetecilik Fakültesi öğrencileri, Türk akademisyenlerle birebir temas kurma imkanı buldu.

Yetkililer, bu tür etkinliklerin Türkiye ve Azerbaycan arasında akademik işbirliğini güçlendirmesi açısından önemli olduğunu belirterek, ortak projelerin ve karşılıklı ziyaretlerin süreceğini ifade etti.

"Azerbaycanlı öğrencilerle daha sık görüşeceğiz"

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycanlı öğrencilerin sempozyuma büyük ilgi göstermesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Güngör, geleceğin gazetecilerinin merak, ilgi ve heyecanlarının akademisyenleri gururlandırdığını ve mutlu ettiğini belirterek, "Azerbaycanlı öğrencilere sözler verdik, onlarla bundan sonra daha sık görüşeceğiz, fakültelerine ve derslerine konuk olacağız. Bu sempozyumun, her iki ülkenin akademisyenlerinin, öğrencilerinin bundan sonraki buluşmalarına, güçlerini birleştirmelerine, bilgi paylaşımlarına ve işbirliklerine öncülük edecektir." diye konuştu.