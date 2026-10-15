Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu Bayburt\'ta başladı, 227 akademisyen katılıyor

Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu'nun (KAYSEM) 15'incisi Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde başladı.

Gökhan Budak Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kamu yönetiminin çok kıymetli bir alan olduğunu söyledi.

Kamuda 27 yıllık mesleki tecrübesinin olduğunu aktaran Eldivan, yerel kalkınmanın güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı yürütülmesi ve yerel potansiyelin etkin şekilde değerlendirilmesinin önemini vurguladı.

Kamu kurumları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin ülkenin kalkınma sürecine katkı sağlayacağını belirten Eldivan, akademik bilgi ile saha tecrübesinin bir araya gelmesinin şehirlerin gelişimi açısından önemli olduğunu aktardı.

Eldivan, sempozyumun kamu yönetimi ve yerel kalkınma alanında yeni fikirlerin geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni etti.

Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yusuf Bilgin de 3 gün sürecek sempozyum boyunca sadece akademik bir toplantı gerçekleştirmeyeceklerine işaret ederek, "Kamumuzun geçmişini, geleceğini ve bugünü de konuşacağız. Bu anlamda idari geleneklerimizi çağın gereksinimleriyle harmanlayacağımız ve ortak akılla kamusal problemlere çözüm üretmeye çalışacağımız istisnai bir platformda bulunuyoruz." dedi.

Ana teması "Yerelden Küresele Kalkınma Politikaları, Politika Yapımı, Uygulama ve Analizi" olarak belirlenen sempozyuma, 83 üniversite ve kurumdan 227 akademisyen katılıyor.