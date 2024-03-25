Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali\'nde Dijitalleştirme Teknolojileri Ele Alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" kapsamında dijitalleştirme teknolojileri ele alındı.
Sanal gerçeklikten yapay zekaya, akıllı mimariden robotik uygulamalara gençleri ve 7'den 70'e kütüphane kullanıcılarını yeni teknolojilerle tanıştıracak etkinlik, "Dijital Geleceğin Anahtarı: Yapay Zeka Temelli Akıllı Kütüphaneler" ana temasıyla düzenleniyor.
Anadolu Ajansı (AA) Yazılım Geliştirme Müdür Yardımcısı Hüseyin Ünal, "Veri Yönetimi ve Dijital Dönüşüm" seminerinde gerçekleştirdiği "Dijitalleştirme ve Temel Prensipleri" başlıklı sunumunda dijital dönüşümü, dijitalleştirme kavramlarını ve teknolojilerini anlattı.
Dijitalleştirmenin temel prensipleriyle ilgili kütüphanelere odaklanan sunumunda görsel ve basılı materyallerin dijitalleştirilmesiyle ilgili teknolojilerin kullanımına değinen Ünal, dijitalleştirmede kullanılan temel kavramlara ilişkin de bilgiler paylaştı.
"Dijitalleştirilen verilerin analog kayıtlarla örtüşmesi önemli"
Ünal, dijitalleştirmenin fonksiyonunun temel olarak analog ortamdaki bilgi kaynaklarının veya materyallerin makine tarafından anlaşılabilir hale sağlamak olduğunu belirterek, "Dijital verilerin analoğu ne kadar temsil ettiği çok önemli. Yani dijitale aktardığınızda analogdan alacağınız veriler, analog ortamdaki gerçek kayıtlarla ne kadar örtüşüyorsa dijitalleştirme işleminiz o kadar başarılı olmuş demektir." şeklinde konuştu.
Festival kapsamında yapay zeka ile ilgili konuların da gündeme geldiğine işaret eden Ünal, görseli metne dönüştüren ocr teknolojisinde rengin önemli olmadığını, fakat yüz tanıma nesne tanıma gibi teknolojilerde renklerin ve kalitenin öne çıktığını anlattı.
Medya sektöründe arşivdeki fotoğraf ve videoların indekslenmesine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Ünal, "Hangi kişinin, hangi fotoğraf veya videoda geçtiğini bulabilmeniz için mesela yüz tanıma sistemi kullanmanız gerekebilir. Yüz tanıma sisteminde ışık, renk kalitesi ve çözünürlük önemli." dedi.
Yapay zeka ile videoların indekslenmesi istendiğinde, görüntüdeki kişilere ilişkin de çeşitli bilgilerin otomatik olarak alınabileceğine değinen Ünal, "Ne kadar kaliteli dijitalleştirme, o kadar kaliteli otomasyon." ifadesini kullandı.
Konuşmanın ardından katılımcıların sorularını cevaplayan Ünal'a, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Uzmanı Şenol Karadeniz tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.
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