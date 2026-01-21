Uluslararası Mersin Maratonu, Dünya Sıralamasında 31'inciliğe Yükseldi - Son Dakika
Uluslararası Mersin Maratonu, Dünya Sıralamasında 31'inciliğe Yükseldi

21.01.2026 09:12  Güncelleme: 11:08
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Mersin Maratonu, dünya genelinde 214 maraton arasında 31'inci sıraya yükselerek önemli bir başarı elde etti. Maraton, geniş uluslararası katılımıyla dikkat çekerken, parkur rekorları da kırıldı.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu, küresel ölçekte elde ettiği başarıyla dünya genelinde düzenlenen 214 maraton arasında 31'inciliğe yükseldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu, küresel ölçekte elde ettiği başarıyla dünya genelinde düzenlenen 214 maraton arasında 31'inciliğe yükseldi. Bu yıl, "Tarih ve Doğaya, Spora ve Dostluğa, Attığın Her Adımda Mersin Koşar Arkanda" sloganıyla gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Maratonu; sporculara sunduğu yüksek standartlar, güçlü organizasyon yapısı ve uluslararası katılım düzeyiyle, Mersin'in spor alanındaki vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

42K, 10K ve Halk Koşusu (3K) olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenen maratona; Türkiye'nin yanı sıra 5 kıtadan 34 ülkeden toplam 2 bin 97 sporcu katıldı. Geniş uluslararası katılım, Uluslararası Mersin Maratonu'nun her yıl artan küresel bilinirliğinin somut bir göstergesi oldu.

Maratonun elit yarışlarında elde edilen dereceler de organizasyonun dünya çapındaki konumunu güçlendirdi. 42K Maratonu'nda Kenyalı atlet Vitalis Kibiwott, 2: 07: 14'lük derecesiyle parkur rekoru kırarken; Kadınlar Kategorisi'nde Kenya'dan Rebecca Sirwanei Tauni, 2: 25: 35'lik derecesiyle birinciliği elde etti.

Uluslararası takvimde hızla yükselen bir organizasyon

2024 yılında koşulan 203 maraton arasında 49. sırada iken; yüksek rekabet düzeyi, rekor performanslar ve organizasyon kalitesi sayesinde Uluslararası Mersin Maratonu, 2025 yılında dünya genelinde koşulan 214 maraton arasında 31. sıraya yükseldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'i spor, kültür ve uluslararası etkinliklerle dünya kentleri arasında daha görünür kılmayı hedeflediklerini vurgularken; Uluslararası Mersin Maratonu'nun, kentin spor turizmi potansiyeline önemli katkılar sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

