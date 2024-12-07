Uluslararası Öğrencilere Medya Eğitimi

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Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda, Türkiye'de eğitim gören, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye Bursu sahibi uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen "New Journalism (NJ) 101" eğitimi başladı.

AAtölye'de düzenlenen eğitimin açılış konuşmalarını, AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk ve YTB Gelişim Programları Koordinatörü Sefa Dirican yaptı.

Öztürk, öğrencilere AA ve Akademi hakkında bilgi vererek, "Ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle de dikkati çeken Anadolu Ajansı, medya dünyasına yön veren çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

AA Akademi Müdürü Öztürk, öğrencilere verimli bir eğitim diledi.

Dirican da öğrencilere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, eğitim programının keyifli geçmesi temennisinde bulundu.

Eğitim programı

"NJ 101", Türkiye bursu sahibi uluslararası öğrencilerin medya alanındaki yetkinliklerini artırmayı, Türk medyasına aşinalıklarını geliştirmeyi, medya okuryazarlığı becerilerini pekiştirmeyi ve görsel iletişim ile medya tekniklerinde temel beceriler kazanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Bu hedefler doğrultusunda, öğrencilere medya sektörünün çeşitli yönlerini kapsayan temel eğitimler sunulacak. Eğitimin, katılımcıların Türk medya ortamını daha iyi anlamalarını sağlayarak, medya mesajlarını analiz etme, değerlendirme yetenekleri ile mesleki becerilerini geliştirmesi öngörülüyor.

"NJ 101" eğitimi, uluslararası öğrencilere medya ve iletişim sektörlerinde temel bilgiler sağlayarak, onların kariyerlerini şekillendirme ve kültürel sınırları aşarak global bağlantılar kurma fırsatı sunarken, eğitim programının, teorik eğitimler, uygulamalı atölyeler, interaktif oturumlar ve proje bazlı uygulamalardan oluşması planlanıyor.

4 gün sürecek eğitimde, AA muhabirleri tarafından haber yazım teknikleri, röportaj teknikleri, dijital medyanın etkin kullanımı, temel fotoğrafçılık teknikleri, temel video çekimi teknikleri, reji eğitimi, etkili iletişim ve hitabet kuralları, teyit haberciliği, medyada yapay zeka kullanımı, infografik, canlı yayın ve anons, siber güvenlik ve medya simülasyonları dersleri verilecek. Eğitim sonunda öğrenciler bir bitirme ödevi hazırlayacak.